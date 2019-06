"Nie wierzę, to zapewne fake, bo przecież Rzecznik Praw Obywatelskich powinien złożyć kondolencje rodzinie, a policjantom i prokuraturze podziękować za skuteczne i szybkie działania" - w ten sposób rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka komentuje w rozmowie z TVP Info stanowisko Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w sprawie zatrzymania Jakuba A., podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Morwin.

Zdjęcie Rzecznik KGP Mariusz Ciarka /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, którego zadania wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich, wyraził "głębokie zaniepokojenie sposobem zatrzymania i traktowania przez Policję mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-latki.

Reklama

Według KMPT, podczas zatrzymania Jakuba A. "nie były potrzebne kajdanki zespolone ani chwyt obezwładniający. Zatrzymany nie stawiał oporu".



"Użyte przez policję środki wydają się w tym przypadku nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki, do którego nie powinno dojść w demokratycznym państwie prawa" - czytamy w komunikacie.



Poproszony przez TVP Info o komentarz do oświadczenia rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, stwierdził, że "to zapewne fake".



"Rzecznik Praw Obywatelskich, który przede wszystkim powinien mieć na uwadze prawa rodziny okrutnie zamordowanej dziewczynki oraz ludzi, których poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone tą zbrodnią, powinien złożyć kondolencje rodzinie, a policjantom i prokuraturze podziękować za skuteczne i szybkie działania" - mówi Ciarka.



"Mieliśmy do czynienia z podejrzanym o dokonanie okrutnej zbrodni przy wykorzystaniu niebezpiecznych, ostrych narzędzi, a więc i zatrzymanie takiej osoby musi odbyć się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa, tak aby nie stało się nic podejrzanemu, który w akcie desperacji może dokonać samookaleczenia czy zaatakować policjantów" - wyjaśnia rzecznik KGP.



"Czy bezpieczeństwo policjantów i innych ludzi w ogóle nie liczy się dla Rzecznika Praw Obywatelskich? (...). Gdyby został zabity czy ranny policjant - a mieliśmy do czynienia z okrutnym sprawcą zbrodni - to jak skomentowałby RPO takie zdarzenie. Policjanci to nie ludzie, o których prawach również powinien pamiętać? - pyta rzecznik KGP.



"Nic mi nie wiadomo, aby zatrzymany zgłaszał uwagi i zażalenie co do sposobu, zasadności jak i legalności jego zatrzymania, wręcz rozumiał tą sytuację" - dodaje Ciarka.



22-latek podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin został zatrzymany w niedzielę po południu.