Rzecznik Praw Dziecka zaprosił prezydenta Warszawy do rozmów

Rzecznik Praw Dziecka (RPD) zaprosił w środę prezydenta Warszawy do rozmów na temat deklaracji LGBT Plus. Wyraził nadzieję, że uda się wspólnie wypracować stanowisko, które uzyska akceptację społeczną.

Zdjęcie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak /Jan Bielecki /East News

W lutym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i osób transseksualnych (LGBT Plus) w Warszawie. W dokumencie prezydent stolicy zobowiązał się m.in. do wspierania działań na rzecz edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wyraził obawy, że zapis ten narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dlatego w oficjalnym piśmie wezwał prezydenta stolicy do wyjaśnień.

"W ubiegłym tygodniu wysłałem do pana prezydenta Trzaskowskiego wezwanie do wyjaśnień" - przypomniał w rozmowie PAP Pawlak. Wskazał, że uczynił to na mocy ustawy o RPO. "Prezydent - jak każdy inny organ, do którego się zwracam - ma ustawowo 30 dni na udzielenie odpowiedzi i przedstawienie dokumentów. Mam nadzieję, że zaproszenie, które dziś wysłałem, pozwoli nam się spotkać w innym, sprawniejszym trybie" - powiedział Pawlak.

RPD podkreślił, że jest otwarty na różne możliwości spotkania. "W zaproszeniu zaproponowałem, że jeżeli pan prezydent Trzaskowski będzie miał bardzo napięte terminy i nie będzie mógł przyjechać do biura Rzecznika Praw Dziecka, to jestem gotów przyjechać do ratusza" - zapewnił.

Według Pawlaka spotkanie miałoby mieć charakter roboczy "i mogłoby pozwolić ustalić, jakie miałyby być zasady wprowadzanie tej deklaracji" (LGBT Plus). "Musimy korzystać z narzędzi, jakie mamy, gdyż mamy chronić bardzo istotne dobra. Trzeba rozmawiać, mediować, wyjaśniać i przedstawiać stanowiska wielu stron" - podkreślił.

Rzecznik wyraził przekonanie, że "uda się wypracować stanowisko, które uzyska wspólną akceptację społeczną, niezależnie od różnic politycznych, albo światopoglądowych". "Wspólnym naszym celem jest dobro dziecka, troska o podstawowe prawa dzieci. Jestem przekonany, że wszystkim nam na tym zależy" - oznajmił.

W liście do Trzaskowskiego Pawlak podkreślił, że temat deklaracji "wciąż wywołuje wiele emocji i uzasadnionych (...) obaw licznych środowisk zatroskanych o dobro i prawo dzieci". "Jak do tej pory nie udało się wypracować stanowiska, które satysfakcjonowałoby zarówno zwolenników, jak i krytyków podpisanej deklaracji, a ilość wątpliwości i niedomówień zdaje się narastać" - napisał.

RPD domaga się wyjaśnień

W ubiegły piątek rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wezwał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do złożenia wyjaśnień w sprawie wprowadzenia zasad deklaracji LGBT Plus do edukacji szkolnej. Pawlak poinformował Trzaskowskiego, że po podpisaniu przez niego deklaracji pojawiło się wiele sygnałów od obywateli i organizacji społecznych, "wyrażających głęboki niepokój związany z zamiarem wprowadzenia do edukacji szkolnej zasad przewidzianych w deklaracji LGBT+".

Rzecznik poprosił o odpowiedź, "jakie korzyści i dobra ma nieść pana zdaniem realizacja deklaracji LGBT+ w zakresie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi poglądami?"

Domagał się wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej ma być wprowadzona do programu nauczania w warszawskich placówkach oświatowych "holistyczna edukacja seksualna" oparta na standardach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przy okazji zwrócił uwagę, że standardy WHO nie są obowiązującym prawem ani też nie znajdują się w podstawie programowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rzecznik wyraził zainteresowanie tym, czy "edukatorzy seksualni mający realizować koncepcje zawarte w deklaracji będą wywodzić się z organizacji reprezentujących środowisko LGBT? W jaki sposób i spośród kogo będą dobierani edukatorzy?"

Pawlak zapytał również, "kto i w jaki sposób będzie weryfikował doświadczenie i stan wiedzy edukatorów w zakresie edukacji seksualnej dzieci? Kto i na jakiej podstawie (...) będzie szkolił nauczycieli (tzw. latarników)?" Z jakich środków i na jakiej podstawie prawnej będą realizowane założenia deklaracji? "Czy 'holistyczna edukacja seksualna' - zgodnie z standardami WHO, na które powołuje się deklaracja - ma objąć przedszkola i najmłodsze dzieci w wieku szkolnym?"