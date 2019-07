"Wydaje mi się, że wypowiedź ambasador USA Georgette Mosbacher w sprawie naklejek 'Strefa wolna od LGBT' była niepotrzebna. To nie jest kwestia związana z relacjami między Stanami Zjednoczonymi a Polską" - stwierdził w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller.

W mediach społecznościowych "Gazety Polskiej" pojawiła się informacja, że w najbliższym numerze dodatkiem do gazety będzie naklejka "Strefa wolna od LGBT" z przekreślonym tęczowym symbolem.

Mueller zapytany w Polsat News, czy podoba mu się ten pomysł, odparł: "Generalnie jestem krytyczny wobec tego, co robi część środowisk LGBT, ale jestem zwolennikiem tego, aby w sposób konstruktywny podchodzić do tego i nie nakręcać jakiejś atmosfery napięć między różnymi grupami politycznymi czy środowiskami, co często robią same środowiska LGBT".

Mueller o wypowiedzi Mosbacher

Rzecznik rządu został również poproszony o komentarz do wypowiedzi ambasador USA, Georgette Mosbacher, która w kontekście naklejek "Gazety Polskiej" napisała w czwartek na Twitterze: "Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja". Wpis opatrzyła tagiem "wszyscy jesteśmy równi".

Według Muellera, to nie jest sprawa, którą powinna się zajmować ambasador USA. "Wydaje mi się, że to nie jest kwestia związana z relacjami między Ameryką a Polską" - powiedział. "Wydaje mi się, że to jest niepotrzebna wypowiedź" - dodał rzecznik rządu.

Na wpis Mosbacher odpowiedział redaktor naczelny "Gazety Polskiej", Tomasz Sakiewicz. "Wolność oznacza, że ja szanuję Pani poglądy, a Pani moje. Sprzeciwiamy się jedynie narzucaniu poglądów siłą. Bycie działaczem ruchu gejowskiego nie czyni nikogo bardziej tolerancyjnym. Polacy kochają wolność i znają od wieków słowo tolerancja. Dlatego wspierali powstanie USA" - napisał.

Naklejki "Strefa wolna od LGBT" krytykują także politycy PO, Nowoczesnej, Wiosny, Razem i SLD.