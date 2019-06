"Pomysł wpisania Polski do ponadnarodowego państwa europejskiego, który przytoczył poseł klubu PO-KO Krzysztof Mieszkowski, jest niezgodny z konstytucją" - tak rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie z PAP skomentował wypowiedź Mieszkowskiego dla "Dziennika Gazety Prawnej".

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Mieszkowski w kwestii organizacji mediów publicznych powiedział: "Zasady powinny być jednolite, zwłaszcza jeśli zakładamy, że UE ma być ponadnarodowym formatem politycznym i czymś w rodzaju Republiki Europejskiej". Poseł klubu PO-KO zadeklarował, że jest zwolennikiem "Rzeczypospolitej Europejskiej, czyli odejścia od państw narodowych".

Rzecznik rządu w rozmowie z PAP ocenił pomysł Mieszkowskiego jako "zaskakujący". "Zaskakujące jest to, że w klubie PO pojawiają się pomysły, żeby de facto doprowadzić do sytuacji, w której Polska staje się elementem państwa europejskiego, a nie suwerennym podmiotem w polityce europejskiej" - powiedział Mueller.

"Niestety to jest kolejny dowód na to, że w ramach PO, w ramach koalicji, jeszcze nie wiadomo jak nazwanej, nie będzie spójnego programu wyborczego w tak kluczowej rzeczy, jak to czy Polska ma być suwerennym podmiotem w polityce międzynarodowej czy elementem składowym państwa europejskiego" - dodał.

Mueller ocenił, że pomysł ponadnarodowego państwa europejskiego jest niezgodny z konstytucją. "Tego, co poseł Mieszkowski mówi, nie da się wpisać w obowiązujące w Polsce przepisy konstytucyjne" - ocenił rzecznik rządu.