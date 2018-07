Rzecznik SN: Wpłynęły pierwsze pisma z Kancelarii Prezydenta ws. przejścia w stan spoczynku

Do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta, z którego wynika, że czterech sędziów SN, którzy złożyli po terminie oświadczenia o woli dalszego orzekania, przechodzi w stan spoczynku - poinformował w czwartek rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

Chodzi o sędziów: Krzysztofa Cesarza, Przemysława Kalinowskiego, Andrzeja Siuchnińskiego, Józefa Szewczyka. Jak zaznaczono w piśmie, podpisanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę, złożyli oni do prezydenta oświadczenia o woli dalszego orzekania w SN po ustawowym terminie 2 maja.



Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od środy według ustawy przestali pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Oświadczenia nie złożyła Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia.



We wtorek w SN było 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Z kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. Wśród tych siedmiu sędziów było czterech, których dotyczyło czwartkowe pismo prezydenta.



Podczas czwartkowej konferencji prasowej sędzia Laskowski odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta ws. czterech sędziów SN. "Uprzejmie informuję, że następujący sędziowie złożyli oświadczenia o woli zajmowania stanowiska sędziego SN po terminie wskazanym w ustawie o SN. Krajowa Rada Sądownictwa, wskazując na złożenie oświadczeń po terminie, stwierdziła brak podstaw do wydania opinii w tej sprawie. Ustawa o SN przesądza, że wymienieni sędziowie przeszli w stan spoczynku z dniem 4 lipca" - czytamy w piśmie odczytanym przez sędziego.



Laskowski dodał też, że do Sądu Najwyższego nie wpłynęło żadne pismo dotyczące przejścia w stan spoczynku innych sędziów. "Jest to pismo dotyczące czterech sędziów, natomiast żadne inne pisma dotyczące innych sędziów, czy w szczególności pani prezes Gersdorf, nie dotarły do SN" - wskazał rzecznik SN.



Z kolei Dera poinformował w czwartek dziennikarzy w Sejmie, że prezydent - na podstawie art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym - podpisał w środę, a wysłał w czwartek imienne pisma do sędziów SN i NSA, którzy nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, ze stwierdzeniem, że na mocy ustawy o SN z dniem 4 lipca przeszli w stan spoczynku.



Prezydencki minister powiedział, że pisma otrzymało kilkanaście osób, w tym prof. Małgorzata Gersdorf.