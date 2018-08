​"Rzeczpospolita": Andrzej Duda wygrywa w prezydenckim sondażu

Andrzej Duda - 50 proc., Donald Tusk - 45 proc. - tak wygląda najnowsza symulacja drugiej tury wyborów prezydenckich w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Według "Rzeczpospolitej" PiS jest wręcz skazany na wystawienie Andrzeja Dudy w 2020 roku.

Dudę popierają przede wszystkim mieszkańcy wsi (60 proc. wobec 32 proc. Tuska) i małych miast (52 do 43), a także osoby gorzej zarabiające (dochód do 999 złotych: 71 do 26 dla Dudy).

Tusk z kolei cieszy się poparciem mieszkańców metropolii (60 do 40) i osób dobrze zarabiających (dochód powyżej 5 tys. zł: 74 do 22 dla Tuska).

Pokuszono się o również o zestawienie Donald Tusk - Jarosław Kaczyński. Gdyby doszło do takiego pojedynku w drugiej turze wyborów, wygrałby obecny przewodniczący Rady Europejskiej: 50 do 41 proc.

