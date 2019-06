"Rzeczpospolita": Do wojska na próbę

Podczas wakacji, w wybranych jednostkach, każdy będzie mógł sprawdzić, jak wygląda służba wojskowa – pisze w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Polscy żołnierze, zdj. ilustracyjne /MONKPRESS /East News

Organizowana przez MON akcja "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" będzie trwała od 13 lipca do 24 sierpnia. Warunkiem udziału jest skończone 18 lat i dobre zdrowie.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" - od 13 lipca do 24 sierpnia w każdą sobotę (od godz. 10 do 19) w wybranych jednostkach wojskowych chętni otrzymają możliwość wstąpienia do wojska na jeden dzień.

"W tym czasie chętny będzie mógł wziąć udział w zajęciach w terenie (w tym np. z czytania mapy), pozna sprzęt wojskowy, weźmie udział w biegach zespołowych i poćwiczy rzut granatem czy naukę celowania i strzelania z wykorzystaniem symulatorów. Nauczy się także, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zainteresowani służbą w armii będą się także mogli zapoznać z warunkami rekrutacji.

W pierwszej edycji akcji udział biorą jednostki m. in. z Warszawy, Krakowa, Opola, Ustki czy Tomaszowa Mazowieckiego.



