​"Rzeczpospolita": Kolejny skok na OFE

Nawet 6 mld zł może zyskać rząd, opóźniając likwidację otwartych funduszy emerytalnych - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Mateusz Morawiecki podczas kwietniowej konferencji zapowiadającej przekształcenie OFE w IKE /Piotr Molecki /East News

Z informacji, do których dotarła "Rz", wynika, że jeszcze więcej pieniędzy z OFE zasili ZUS, na czym skorzystają finanse publiczne. "Przesunięcie likwidacji OFE o pół roku spowoduje, że do ZUS trafi nawet 6 mld zł" - podaje.

Dziennik przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami OFE przekazują do ZUS pieniądze w łamach tzw. suwaka bezpieczeństwa. "Są to środki z kont osób, którym zostało najwyżej dziesięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego" - dodaje.

Jak wskazuje gazeta, w 2016 roku było to 3,5 mld zł, w 2017 r. już 6,1 mld zł, a kwota ta ciągle rośnie. "W ubiegłym roku wynosiła 8 ml zł, w tym zaś sięgnie około 10 mld zł. W przyszłym może wynieść nawet 12 mld zł" - czytamy.

"Wstrzymanie reformy o pół roku oznacza, że z OFE wyparuje 6 mld zł, które trafi do publicznej kasy" - mówi informator "Rz".

"To nawet więcej, niż rząd miałby zyskać na zniesieniu limitu składek ZUS płaconych przez najlepiej zarabiających Polaków i zatrudniających ich przedsiębiorców. Przesunięcie likwidacji OFE pozwoliłoby na rezygnację ze zniesienia tzw. limitu 30-krotności, oprotestowanego tak przez pracodawców, jak przez związki zawodowe" - dodaje.