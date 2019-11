Nowi sędziowie Sądu Najwyższego nie zastosowali się do wczorajszego apelu prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego, aby powstrzymać się od orzekania do czasu wdrożenia przez Sąd Najwyższy najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE - informuje "Rzeczpospolita" na swojej stronie internetowej.

W środę prezes Izby Cywilnej sędzia Dariusz Zawistowski wydał oświadczenie, z którego wynika, że do czasu wydania przez Sąd Najwyższy orzeczeń w sprawach, w których przedstawiono TSUE pytania prejudycjalne, w Izbie Cywilnej SN nie będą wyznaczane składy sędziów z udziałem osób, których dotyczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak podaje portal rp.pl, akurat na czwartek wyznaczona była wcześniej rozprawa w składzie trzech nowych sędziów izby cywilnej: Małgorzaty Manowskiej, Jacka Greli i Beaty Janiszewskiej. Przystąpili oni do prowadzenia rozprawy. Pełnomocnicy obu stron nie zgłosili żadnych wniosków w tej kwestii.

Według informacji gazety, jeszcze w czwartek nowi sędziowie SN mają wydać oświadczenie w sprawie apelu sędziego Zawistowskiego.

"Treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. (...) wskazuje między innymi na prawdopodobieństwo, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem obecnie niezależnym, nie może zatem wykonywać powierzonego jej w konstytucji zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - głosi oświadczenia prezesa Zawistowskiego.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 19 listopada wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.