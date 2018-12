"Nie będzie żadnej kapitulacji" - mówią politycy Nowoczesnej po przejściu grupy posłów, z Kamilą Gasiuk-Pihowicz na czele, pod skrzydła Platformy Obywatelskiej. Opcje Katarzyny Lubnauer są ograniczone - wskazuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer /Stefan Maszewski /Reporter

"To było jasne, że Platforma od wyborów dąży do integracji. Ale nikt nie sądził, że wydarzy się to w taki sposób" - mówi rozmówca "Rzeczpospolitej" w materiale Michała Kolanki.

Już w ten weekend Nowoczesna ma podjąć decyzję co do swojej przyszłości - czytamy.

Działacze partii są wściekli na zachowanie Kamili Gasiuk-Pihowicz - wynika z informacji "Rz".

Również w PO z dystansem przyjęto "wrogie przejęcie" posłów Nowoczesnej. Politycy tej partii uważają, że było to ryzykowne dla wizerunku ugrupowania.

Zdjęcie Kamila Gasiuk-Pihowicz / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Sytuacja może też zagrozić rozszerzaniu Koalicji Obywatelskiej o inne podmioty.

"Nasze struktury prędko nie zapomną tego, jak Schetyna traktuje swoich partnerów" - mówi gazecie rozmówca z opozycji (ale nie z Nowoczesnej).

W czwartek w podobnym duchu wypowiadała się także rzeczniczka SLD, Anna Maria Żukowska.

