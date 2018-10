"Rzeczpospolita": Obowiązkowe szczepienia dla imigrantów?

Jak informuje "Rzeczpospolita", polskie władze rozważają obowiązkowe szczepienia dla przybyszów spoza Unii Europejskiej. Objęci byliby nimi cudzoziemcy i uchodźcy, nawet jeśli przebywają w Polsce krócej niż trzy miesiące.

"Dzisiaj prawo nie wymaga np. od zagranicznych studentów zaświadczeń o szczepieniu przeciwko odrze czy gruźlicy, która staje się dużym problemem wśród osób zza wschodniej granicy" - mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech "Rzeczpospolitej".



Reklama

Gazeta przypomina, że na Ukrainie na gruźlicę zaszczepiono tylko połowę populacji. Tymczasem w Polsce jest 37,5 tys. studentów i kilka razy więcej pracowników z tego kraju.



W dodatku już pojawiają się ogniska odry przywiezionej z zagranicy, m.in. rok temu w mazurskim zakładzie mięsnym zatrudniającym Ukraińców.

Rząd chciałby szczepić nawet uchodźców będących u nas przejazdem, np. trafiających do ośrodków na mniej niż trzy miesiące. Rozważa też wymóg przedstawienia książeczki szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy wjeździe do Polski lub staraniach o wizę.

Więcej w "Rzeczpospolitej"