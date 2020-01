W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pytano Polaków o zaufanie do różnych instytucji. Wyniki mogą zaskakiwać.

Z badania wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Unia Europejska - zadeklarowało tak 68 proc. badanych. To wzrost o 11 punktów proc. w stosunku do analogicznego badania z 2017 r.

Wojsko cieszy się zaufaniem 67,7 proc. rodaków, NATO - 66,4 proc., policja - 65,7 proc.

Mediom prywatnym ufa natomiast ok. połowa Polaków (50,2 proc.). Dla porównania mediom publicznym - 34,4 proc.

Zaufanie do sądów deklaruje 41,1 proc. ankietowanych.

Wyraźnie spadło zaufanie do Kościoła katolickiego - wynosi 39,5 proc. i spadło aż o 13 pkt proc. w stosunku do 2017 r.

"Mamy do czynienia z erozją zaufania do Kościoła. To jest wyraźnie widoczne" - komentuje szef IBRiS Marcin Duma.

Na końcu stawki znalazły się: Trybunał Konstytucyjny - 32,5 proc. zaufania i rząd - 30,5 proc.

