Do końca marca Kancelaria Premiera opublikuje wyniki kontroli z ostatnich pięciu lat - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Pawel Wisniewski /East News

Do końca marca Kancelaria Premiera opublikuje kilkadziesiąt wystąpień pokontrolnych z badań przeprowadzonych w agencjach, ministerstwach i spółkach od listopada 2014 r. do dziś - czytamy we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" .

Reklama

Podjęcie tych działań nakazał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu Sąd Administracyjny we wrześniu 2018 r., kiedy oddalił kasację generalnego inspektora danych osobowych w sprawie o ochronę danych osób publicznych.

Chodziło o ujawnienie wyników kontroli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w 2013 r. Raport usunięto z biuletynu informacji publicznej po skardze związków zawodowych. Uznały one, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów złamała prawo, ujawniając dane osób członków ich rodzin, które - wbrew treści publikacji - nie piastują funkcji publicznych.



W efekcie sporu rząd (najpierw Ewy Kopacz, a potem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego) przestał publikować wyniki kontroli w podległych mu instytucjach, tłumacząc, że czeka na dokładne wytyczne sądu w tej sprawie.

"Wyniki tej kontroli, w tym ujawnione dane osobowe pracowników wysokiego szczebla Agencji i ich powiązania rodzinne z pracownikami zatrudnionymi w tej instytucji, dotyczyły funkcjonowania tej jednostki i miały znaczenie dla ukształtowania się poglądu o sposobie jej działania. W tym przypadku sfera prywatności osób wymienionych w zaskarżonej decyzji GIODO bez wątpienia powiązana była z wykonywaniem przez nie funkcji publicznych w Agencji" - ocenił Sąd Administracyjny.



W związku ze zmianami prawnymi w zakresie RODO, KPRM zastrzegał, że dane osobowe - poza należącymi do osób pełniących funkcje publiczne - muszą zostać anonimowe.

"Kancelaria Premiera rocznie przeprowadza nawet kilkadziesiąt kontroli i audytów wewnętrznych. Dotyczą konkursów na stanowiska, wydawania pieniędzy, tworzenia prawa w ministerstwach. Wiele z nich kończy się doniesieniem do prokuratury" - tłumaczy "Rzeczpospolita".

Jak zapewnia Centrum Informacyjne Rządu, raporty będą opublikowane do końca marca.

Więcej w "Rzeczpospolitej".