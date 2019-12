Premier nie wyklucza poparcia propozycji, by blokować strony pornograficzne, na które wchodzą dzieci - wynika z informacji "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /JULIEN WARNAND /PAP/EPA

W poniedziałek Mateusz Morawiecki ma omawiać z Radą Rodziny sposoby walki z dostępem dzieci do pornografii.

Reklama

Gazeta przypomina, że na stole leży projekt ustawy Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Proponuje ono, by dostawca treści dla dorosłych - pod groźbą blokady - musiał zapewnić weryfikację wieku osób odwiedzających stronę.

Szczegóły propozycji

Propozycja stowarzyszenia nie zabrania udostępniania pornografii osobom dorosłym, skupia się natomiast na wprowadzeniu skutecznych narzędzi weryfikacji wieku odbiorcy. Będzie to obowiązkiem dostawców treści dla dorosłych. Dokument zawiera definicję "kwalifikowanych treści pornograficznych" oraz ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha powiedziała w Polskim Radiu 24, że jedną z propozycji jest wprowadzenie rejestru stron.

"Oczywiście nie chodzi tu o tworzenie rejestru ksiąg zakazanych. Wiem, że jest rozpatrywane rozwiązanie wprowadzające rodzaj rejestru stron. Ma ono z technicznego punktu widzenia ułatwić komunikację, bo trzeba pamiętać, że stron, które uczestniczą w tym procesie dostarczania treści internetowych, jest kilka. To nie są tylko dostawcy samych treści, ale przecież operatorzy internetowi oraz firmy, które realizują płatności przez internet" - tłumaczyła Barbara Socha.

Projekt Stowarzyszenia Twoja Sprawa opiera się na postulatach wyrażonych w unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Dokument wzywa do zastosowania odpowiednich środków, by chronić rozwój dziecka korzystającego z internetu. Polska musi wdrożyć dyrektywę do września 2020 roku.