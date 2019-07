W środku wakacji odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Wcześniej izba, w wyniku gapiostwa posłów PiS, przyjęła poprawki opozycji do programu 500 plus dla niepełnosprawnych. Teraz politycy partii rządzącej będą chcieli to "odkręcić" - twierdzi "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w materiale Wiktora Ferfeckiego, Sejm prawdopodobnie zbierze się 31 lipca, w grę wchodzi też 2 sierpnia.

Głównym celem posłów ma być zaakceptowanie poprawek, które senatorowie (w tym samym czasie) wprowadzą do projektu ustawy - czytamy w "Rzeczpospolitej".

19 lipca posłowie PiS zagapili się i dopuścili do uchwalenia dwóch poprawek opozycji do projektu 500 plus dla niepełnosprawnych:

poprawka PO-KO znacznie poszerza katalog osób, którym przysługuje świadczenie,

poprawka Kukiz'15 podwyższa kryterium dochodowe z 1100 do 2250 złotych.

Zdaniem Jana Grabca z PO, PiS chce zabrać przyznane przez Sejm dodatkowe pieniądze dla niepełnosprawnych. "Woli to zrobić po cichu w czasie wakacji, by nie wywoływać rozczarowania wyborców" - twierdzi Grabiec.

PiS jeszcze nie zadeklarowało, co zamierza zrobić z uchwalonymi poprawkami. "Ta sprawa będzie jeszcze raz przeanalizowana, przemyślana w Senacie (...)" - mówił Łukasz Schreiber i to jest w tej chwili oficjalne stanowisko partii rządzącej.

