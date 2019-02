Choć prokuratura dostaje tysiące wniosków w sprawie błędnych orzeczeń, do Sądu Najwyższego trafiają nieliczne - pisze środowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Sąd Najwyższy (zdjęcie ilustracyjne) /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak informuje "Rzeczpospolita", do Prokuratury Krajowej wpłynęło do dziś 3240 pism zawierających wniosek o skierowanie przez prokuratora generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Nie są to głównie sprawy karne, lecz w większości sprawy cywilne - spadkowe i rodzinne. W grę nie wchodzi już kasacja od nich.

Na 1552 zbadane wnioski minister sprawiedliwości wysłał do Sądu Najwyższego pięć skarg nadzwyczajnych. Jedna autorstwa prokuratora generalnego, reszta Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Nie wyznaczono jeszcze żadnego terminu rozpoznania skargi" - poinformowało "Rzeczpospolitą" biuro prasowe SN.