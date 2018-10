"Rzeczpospolita": Szkoły czynne w weekendy

Warszawski ratusz rozważa możliwość wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy w niektórych liceach – podaje w piątek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /UIG Travel and Satelite /East News

W wyniku przeprowadzonej reformy edukacji, w 2019 roku w liceach ogólnokształcących spotkają się zarówno ostatni absolwenci gimnazjów, jak i pierwsi uczniowie kończący ósmą klasę. Jak podaje "Rzeczpospolita" - będzie to aż 772 tys. uczniów (w poprzednich latach do szkół średnich trafiało ok. 350 tys. osób).

W związku z tym warszawscy radni rozważają możliwość wprowadzenia sześciodniowego tygodnia pracy, co miałoby pomóc w rozładowaniu natłoku w obleganych liceach.

"To w praktyce oznacza, że część osób uczyłaby się od wtorku do soboty" - mówi w rozmowie z dziennikiem Joanna Gospodarska.

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska -w rozmowie z "Rz" - powołując się na przepisy prawa oświatowego potwierdziła możliwość organizacji zajęć w sobotę, zaznaczając jednak konieczność równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.