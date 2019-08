Prawdopodobnie już w najbliższy czwartek Sejm wybierze obecnego ministra finansów Mariana Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli. W Ministerstwie Finansów zwolni się więc stanowisko. Komu przypadnie? Zdaniem "Rzeczpospolitej" w grę wchodzą trzy kandydatury: Leszka Skiby, Tadeusza Kościńskiego, a także premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak przypomina "Rzeczpospolita", obecny minister finansów Marian Banaś jest jedynym kandydatem PiS do objęcia kierownictwa w NIK i jest niemal pewne, że to właśnie on zostanie wybrany na to stanowisko w czwartkowym głosowaniu. Kandydatem PO jest Borys Budka. Jak zaznacza dziennik, "będzie to czwarty minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, czyli w ciągu niespełna dwóch lat".

Z informacji, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej", wynika, że kandydatów do objęcia stanowiska szefa w Ministerstwie Finansów jest trzech. Jednym z nich jest wiceminister finansów Leszek Skiba, specjalista w zakresie makroekonomii, niegdyś pracownik Narodowego Banku Polskiego.

Wymienia się również Tadeusza Kościńskiego. "Był wiceministrem w resorcie rozwoju w rządzie Beaty Szydło. Potem przeszedł do resortu przedsiębiorczości i technologii, gdzie też był wiceministrem. Przez całą karierę zawodową był związany z sektorem bankowym. Był m.in. dyrektorem w Banku Zachodnim WBK" - czytamy.

Jak podaje "Rzeczpospolita", nowym ministrem finansów może zostać także sam premier Mateusz Morawiecki. Rozmówcy dziennika zwracają uwagę, że koncepcja przygotowania na 2020 rok budżetu państwa bez deficytu (więcej na ten temat TUTAJ) mogłaby "pomóc premierowi w osobistej kampanii wyborczej".

