"Rzeczpospolita": Walka o polską banderę

"Rząd i prezydent chcą, by statki zaczęły znów pływać pod polską flagą" - informuje we wtorek "Rzeczpospolita". Nad rozwiązaniami, które mają skłonić do tego marynarzy, pracuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Narodowa Rada Rozwoju.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", problem jest duży, gdyż z 96 polskich statków handlowych pod polską banderą pływa w żegludze międzynarodowej jedynie sześć.

Według członka Narodowej Rady Rozwoju, kpt. Tadeusza Hatalskiego, marynarze nie są chętni powrotom pod polską flagę z powodu kosztów ubezpieczeń społecznych.

"Przykładowo roczne koszty masowca M/S Koszalin wynoszą pod banderą Bahamów 72,5 tys. zł, a pod polską flagą wzrosłyby do 667 tys." - dowiadujemy się.

By temu zaradzić, Ministerstwo Gospodarki Wodnej proponuje zwolnienie marynarzy z podatku dochodowego. Narodowa Rada Rozwoju proponuje także obniżenie składek ZUS marynarzy.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące tych propozycji.

