​Rzeszów: Porozumienie między związkami zawodowymi a dyrekcją szpitala

Porozumieniem zakończyła się trzecia tura mediacji, które odbyły się we wtorek w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Tym samym zakończył się spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem szpitala - poinformowano PAP w oświadczeniu.

Zdjęcie Mediacje w rzeszowskim szpitalu /Grzegorz Bukala /Reporter

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (KSW nr 2) we wtorek kontynuowano mediacje między siedmioma związkami zawodowymi (bez lekarzy) a dyrekcją. Była to ich trzecia tura. Podobnie jak w dwóch poprzednich także i we wtorek w rozmowach brali udział marszałek województwa Władysław Ortyl, członek zarządu województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia Stanisław Kruczek i mediator wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Mediacje w ramach toczącego się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie sporu zbiorowego zakończyły się porozumieniem. Strony potwierdziły ustalenia podjęte w piątek 20 lipca, podczas tzw. spotkania technicznego" - poinformowali we wspólnym oświadczeniu przesłanym PAP związkowcy, dyrektor KSW nr 2 oraz zarząd województwa podkarpackiego.

Według podanych w oświadczeniu informacji, wzrost wynagrodzenia zasadniczego nastąpi w trzech transzach. Najpierw od sierpnia br. o 300 zł brutto, kolejna - od sierpnia w przyszłym roku o 200 zł brutto, a trzecia o 250 zł brutto od 1 lipca 2020.

Przy czym wzrost wynagrodzenia w 2018 i 2019 roku nastąpi bezwarunkowo, natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, "że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże, że szpital zachowuje płynność finansową" - czytamy w piśmie.

Strony ustaliły również, że zostanie powołany Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala.

W oświadczeniu poinformowano, że porozumienie osiągnięto także co do pozostałych postulatów. "Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony" - oświadczono w piśmie.

Według zapowiedzi marszałka województwa Władysława Ortyla sprzed mediacji, rozwiązania płacowe i organizacyjne, które zostaną wypracowane ze związkami zawodowymi w KSW nr 2, będą miały zastosowanie we wszystkich szpitalach wojewódzkich.

Od początku miesiąca w kilku szpitalach na Podkarpaciu personel medyczny, głównie pielęgniarki, masowo bierze zwolnienia lekarskie i nie przychodzi do pracy. Chodzi o szpitale: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (największy szpital w regionie), Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, szpitale powiatowe w Mielcu i w Stalowej Woli oraz Szpital Miejski w Rzeszowie.

Z danych uzyskanych w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wynika, że we wtorek absencja wyniosła w tych placówkach łącznie 248 osób: w Mielcu nieobecnych było 20 osób na 488 pielęgniarek i położnych, w szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie - 136 na 1021, w Tarnobrzegu - 25 na 405, w Stalowej Woli 53 na 434, a w miejskim w Rzeszowie 14 na 272.

W związku z tą sytuacją szpitale, w tym największy na Podkarpaciu, czyli KSW nr 2, wstrzymały planowe przyjęcia pacjentów. Szpitalne Oddziały Ratunkowe przyjmują tylko pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.