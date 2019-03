"S" Stoczni Gdańskiej dostała zgodę na zgromadzenie cykliczne

​ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej uzyskała zgodę wojewody pomorskiego na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń na placu przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku w dniach 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada. Decyzję wydano na okres trzech lat.

Zdjęcie Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że od 1 do 11 czerwca w Gdańsku będzie trwało "Święto Wolności i Solidarności" / Adam Warżawa /PAP

"Celem każdego z cyklu zgromadzeń będzie uczczenie doniosłych i istotnych dla Rzeczypospolitej wydarzeń w formie zgromadzenia stacjonarnego" - napisał wojewoda pomorski Dariusz Drelich w decyzji udostępnionej na stronie internetowej komisji zakładowej "S" Stoczni Gdańskiej.

Reklama

Wniosek o zgodę na cykliczne zgromadzenia złożył do wojewody wiceprzewodniczący stoczniowej "S" i radny PiS sejmiku pomorskiego Karol Guzikiewicz.

"Decyzja wojewody oznacza, że cokolwiek będzie się w podanych dniach na Placu Solidarności działo, musi być uzgodnione z nami, czyli komisją zakładową 'Solidarności' Stoczni Gdańskiej oraz przewodniczącym NSZZ 'Solidarność' Piotrem Dudą i przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 'Solidarność' Krzysztofem Doślą" - powiedział Guzikiewicz.

Wojewoda pomorski określił dwa miejsca cyklicznych zgromadzeń dla stoczniowej "S": ulica Doki od bramy historycznej nr 2 oraz cały Plac Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców. W wymienionych pięciu dniach w roku, przez najbliższe trzy lata, manifestacje mogą być organizowane w godzinach od 6 do 22. "Ilość osób, która jest przewidywana do udziału w zgromadzeniach - około 1000 osób rotacyjnie" - wskazał wojewoda.

"Na tę chwilę wyrażamy zgodę na 4 czerwca na godz. 10.00 na złożenie kwiatów. Zapraszamy prezydentów, burmistrzów, wójtów, marszałka województwa pomorskiego i innych gości. Jeżeli ktoś będzie chciał uczcić tę rocznicę, to nie będziemy nikogo wykluczać. Ale zakazujemy wystąpień politycznych w tym miejscu. Nikomu nie wyrażamy zgody na takie polityczne wystąpienia - ani z prawa, ani z lewa. Zapraszamy wszystkich - złóżmy razem kwiaty, zaprośmy tam młodzież szkolną, niech to będzie lekcja historii" - dodał Guzikiewicz. "Natomiast nie może być czczenia Okrągłego Stołu wokół pomnika, bo Okrągły Stół chronił zbrodniarzy komunistycznych i (nie chcemy - red.) żadnych wystąpień politycznych i wyborczych. To jest zablokowanie innych zgromadzeń, ale tylko pod pomnikiem jako miejscem pamięci, a nie w Gdańsku. To nie dotyczy innych miejsc. Pomnik Poległych Stoczniowców ma być wyłączony z bieżącej polityki" - zaznaczył Guzikiewicz.

Obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 organizuje w Gdańsku m.in. na Placu Solidarności grupa prezydentów największych polskich miast. W poniedziałek w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie komitetu organizacyjnego jubileuszu. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że od 1 do 11 czerwca w Gdańsku będzie trwało "Święto Wolności i Solidarności". Program święta - jak przekazała - wypełnią różne wydarzenia dla rodzin, naukowców, historyków, dla uczestników wydarzeń sprzed 30 lat oraz organizacji pozarządowych.

Poinformowała, że 4 czerwca, o godz. 12 na gdańskim Placu Solidarności odśpiewany zostanie hymn Polski, a także podpisana "Deklaracja Wolności i Solidarności". "O godz. 17, w sercu Gdańska, na Drodze Królewskiej odbędzie się wiec, na którym głos zabierze Lech Wałęsa i Donald Tusk, a o godz. 20 będzie się koncert, na którym wystąpią głównie polskie zespoły pokazujące naszą drogę historyczną przez te ostatnich 30 lat" - informowała w poniedziałek prezydent Gdańska.

Dodała, że 3 i 4 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności będzie trwało forum obywatelskie. "Do różnych paneli zapraszamy burmistrzów innych miast, wydaje się niemal na 100 proc. pewne, że przyjedzie chociażby burmistrz Londynu" - zapewniła Dulkiewicz.