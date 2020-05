Są wyniki kontroli CBA ws. projektu "Wirtualna sala sądowa"

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego uznało za niezasadne przyznanie pięciu mln zł dotacji ze środków europejskich na projekt "Wirtualna sala sądowa" - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura, Temistokles Brodowski, potwierdził w rozmowie z PAP, że kontrola wydziału postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury CBA zakończyła się w połowie stycznia.

Czego dotyczyła kontrola?

"Kontrola w urzędzie marszałkowskim dotyczyła dofinansowania projektu 'Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp. komandytowo - akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej'" - powiedział naczelnik. Kontrola trwała od połowy kwietnia 2019 r.

Kancelarii przyznano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości pięciu mln zł, a jej wkład własny wynosił 6,1 mln zł. Konkurs, w którym wystartowała kancelaria, miał wspierać wysoko innowacyjne projekty.

Według zgłoszenia, środki uzyskane w konkursie miały być przeznaczone na wprowadzenie nowych usług prawnych - z wykorzystaniem wirtualnej sali sądowej. W części relaksacyjnej metody wirtualne miały być używane do leczenia kolorami, doświadczania relaksacyjnego wirtualnego pobytu w kojącym środowisku jak las, plaża czy inne środowiska naturalne.

Ustalenia CBA

Jak wynika z kontroli CBA, wniosek opiewał m.in. na budowę sześciokondygnacyjnego budynku Kancelarii z garażem o łącznej powierzchni całkowitej blisko czterech tys. m kw. za ponad 12 mln zł. Biegły ustalił, że do celów wskazanych w projekcie wystarczy jedynie powierzchnia ok. 20 m kw. - wynika z ustaleń kontroli.

Biegły powołany przez CBA ocenił, że zdecydowana większość wydatków zawarta we wniosku nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, ponieważ są one nieefektywne, nieracjonalne i zbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Potwierdził ustalenia kontrolujących, że nakłady bezpośrednio związane z realizacją projektu stanowią zaledwie 2,25 proc. poniesionych kosztów i wynoszą 250 tys. zł netto.

W swojej opinii biegły stwierdził, że nie jest niezbędne do wprowadzenia innowacyjnej usługi prawnej, opisanej w projekcie, budowa budynku kancelarii, jego pełne wyposażenie, np. zakup mebli biurowych, drukarek, skanerów i jego zinformatyzowanie - zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania kancelarią.

Z analiz CBA wynika, że zarząd województwa wielkopolskiego przyznał pięć mln zł dofinansowania z budżetu środków europejskich, mimo że projekt nie spełniał wszystkich dopuszczających kryteriów formalnych i merytorycznych i tym samym nie kwalifikował się do przyznania dofinansowania.