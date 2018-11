Są zgody na wprowadzenie do obrotu 70 tys. szczepionek

Ministerstwo Zdrowia wydało w ostatnich dniach zgody na czasowe wprowadzenie do obrotu ponad 70 tys. dawek szczepionek chroniących przed odrą - podał w piątek resort.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Media for Medical/UIG /East News

Rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak przekazał PAP, że 9 listopada minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał zgodę na czasowe wprowadzenie do obrotu 20 tys. dawek szczepionki przeciw odrze w opakowaniach obcojęzycznych (2 tys. opakowań zawierających 10 fiolek z proszkiem i 10 ampułko-strzykawek z rozpuszczalnikiem), zaś 13 listopada minister wydał zgodę na czasowe dopuszczenie 50 tys. 857 dawek MMR Vax Pro.



W ostatnich dniach media informowały o czasowych brakach szczepionek. "Braki są uzupełniane i będą uzupełnione" - zapewniał minister. "Ten fakt, że doszło do tego, że są wręcz braki (szczepionek - PAP), nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że cieszy, ale pokazuje, że zainteresowanie szczepieniami wzrosło bardzo, a to bardzo cieszy" - komentował w środę Szumowski.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od 1 stycznia do 31 października br. w Polsce zanotowano 144 przypadki odry. W tym samym okresie roku ubiegłego takich zachorowań było znacznie mniej - 59 (w całym 2017 r. w Polsce zanotowano 63 zachorowania na odrę).