Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie sędziów wybranych przez nową KRS. Reakcje

Czwartkowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wybranych przez nową KRS wywołała lawinę komentarzy na Twitterze. Do decyzji SN odnoszą się zarówno politycy, jak i dziennikarze.

Zdjęcie Sędziowie Sądu Najwyższego /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Trzy izby Sądu Najwyższego - Cywilna, Karna i Pracy - ogłosiły w czwartek wieczorem decyzję po posiedzeniu w sprawie pytania prawnego przedstawionego przez I prezes tego sądu Małgorzatę Gersdorf, a dotyczącego tego, czy sędziowie powołani przez nową KRS mają prawo orzekać.

"Takie osoby są nieuprawnione do orzekania" - przekazała Gersdorf.

Uchwała SN dotyczy także sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

W uchwale zaznaczono, że nie ma ona zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Twitter rozgrzany od komentarzy

Poseł Marcin Kierwiński PO napisał na Twitterze: "Sąd Najwyższy pokazał PiS, czym jest praworządność. Pisowskie niszczenie prawa zderzyło się z murem profesjonalizmu. Sędziowie wybrani przez neoKRS nie mogą od dziś orzekać".

Europoseł PO Andrzej Halicki tak skomentował decyzję sędziów SN:

Dragnija Nadażdin, dyrektor Amnesty International Polska:



Dziennikarz Tomasz Lis napisał z kolei: "Brawo Sąd Najwyższy. Niech żyją konstytucja i państwo prawa".

Mec. Roman Giertych do uchwały SN odniósł się w serii tweetów:

Doradca Lecha Wałęsy, Mirosław Szczerba:



Jakub Stefaniak: