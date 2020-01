Stanisław Piotrowicz ma przeprosić Małgorzatę Gersdorf i Krzysztofa Rączkę za słowa o "sędziach, którzy są złodziejami". Wyrok w tej sprawie ogłosił dziś warszawski sąd okręgowy.

Zdjęcie Były poseł PiS, dziś sędzia TK Stanisław Piotrowicz /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Proces dotyczył ochrony dóbr osobistych. Wytoczyli go I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Krzysztof Rączka Stanisławowi Piotrowiczowi.



Przeprosiny Piotrowicza mają mieć formę oświadczenia telewizyjnego. Pozwany musi też wpłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.



"Wypowiedź Stanisława Piotrowicza naruszyła dobra osobiste powodów w postaci ich dobrego imienia i czci" - powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Agnieszka Rafałko.

Wyrok jest nieprawomocny.

Słowa o "sędziach, którzy są złodziejami"

Chodzi o wypowiedź byłego posła PiS, obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, z końca sierpnia 2018 r. Podczas obrad Krajowej Rady Sądownictwa, na których Rada miała zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, doszło do protestu demonstrantów reprezentujących ruch Obywatele RP.



Piotrowicz, odnosząc się wówczas do manifestacji, powiedział dziennikarzom, że nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego. Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, odpowiedział, że chodzi także o to, żeby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Słowa Piotrowicza wzbudziły oburzenie i sprzeciw części środowiska sędziowskiego. W związku z wypowiedzią byłego posła prezes Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Stanisław Rączka złożyli pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko Piotrowiczowi.



Sędziowie domagają się od niego przeprosin w mediach oraz wpłaty 50 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf, I prezes SN / fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

Rozprawa w tym procesie odbyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie drugiego grudnia ub.r. Zeznania składali wówczas Małgorzata Gersdorf i Krzysztof Rączka oraz w charakterze świadka wiceprzewodniczący KRS sędzia Wiesław Johann.



Stanisław Piotrowicz nie przybył do sądu.