​Sąd uznał decyzję prokuratury o zatrzymaniu Zbigniewa Maja

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, który rozpoznawał zażalenia obrońcy byłego Komendanta Głównego Policji Zbigniewa Maja na jego zatrzymanie w maju br. i przeszukanie w miejscu jego zamieszkania, uznał decyzję prokuratury o zatrzymaniu i przeszukania za słuszne - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Zbigniew Maj /Jakub Walasek /Reporter

Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do sprawy, sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia, podzielając w pełni stanowisko prokuratury, co do potrzeby wykonania tych czynności.

Zbigniew Maj (zgodził się na podawanie nazwiska - PAP) został zatrzymany 16 maja br. przez CBA na zlecenie Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Tego samego dnia funkcjonariusze Biura zatrzymali jeszcze byłych dyrektorów poznańskiej i łódzkiej Delegatury CBA: Krzysztofa A. i Jacka L.

Również tego dnia w miejscach zamieszkania oraz pobytu zatrzymanych CBA dokonało przeszukań, które miały na celu zabezpieczenie materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie.

Kolejnego dnia po zrealizowaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzje dotyczącą środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych.

Obrońca podejrzanego Zbigniewa Maja złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie zażalenie na postanowienia prokuratury dotyczące jego zatrzymania, dokonanych w miejscu jego zamieszkania przeszukań oraz na postanowienia o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.