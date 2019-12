Samorządowcy chcą się pilnie spotkać z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. Chodzi o system gospodarowania odpadami.

Zdjęcie Minister Michał Kurtyka /Artur Barbarowski /East News

Prośbę swą samorządowcy sformułowali podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.



Członkowie Komisji dyskutowali m.in. nad projektami rozporządzeń Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów i magazynowania odpadów. W jej trakcie przedstawiciele samorządów negatywnie ocenili postawę resortu klimatu wobec ich postulatów. Podkreślali też, że jest to "paląca kwestia".

Reklama

"Odpowiadacie nam na nasze pismo zgłaszające potrzeby systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami, z którego to pisma dowiadujemy się, że cały problem jest w tym, że nieudolnie zarządzamy odpadami. To jest cytat z pisma, które dostaliśmy w odpowiedzi na nasze pismo do p. ministra Kurtyki. My chcemy powstrzymać jakoś tę nieudolność i pokazać problemy, które nas bolą i naszym zdaniem nie wynikają z naszej nieudolności" - mówił Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a zarazem Sekretarz KWRiST.

Z kolei Marek Wójcik z ZMP zwrócił uwagę, że samorządowcy traktują rozporządzenia jako jeden z elementów systemu gospodarowania odpadami i chcieliby spotkać się w tej sprawie z ministrem Kurytką. "Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak strategicznie podchodzicie do funkcjonowania systemu. I chcielibyśmy go poprosić o spotkanie szybko, dlatego że (...) chcemy rozmawiać o pryncypiach. Zebrało się tego naprawdę bardzo dużo, nie chcielibyśmy być zaskakiwani pewnymi rozwiązaniami" - powiedział. Zaznaczył, że samorządy są "kluczowym partnerem" resortu w tej dziedzinie. Zaproponowano, by spotkanie odbyło się do 15 stycznia.

Obecny na posiedzeniu wiceminister klimatu Sławomir Mazurek podkreślał, że z jego ust nie padły negatywne opinie na temat gospodarowania odpadami przez samorządy. "Nie znajdzie pan żadnej mojej wypowiedzi, która by w ten sposób wskazywała. (...) Dla mnie samorządy są podstawowym partnerem" - powiedział. Zapewniał także, że proces transpozycji dyrektywy odpadowej stworzy szansę na to, by dodatkowe środki na rozbudowę infrastruktury trafiły do samorządów, a "nowe otwarcie" daje szansę na rozwiązanie problemów.