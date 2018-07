​Sarkofag marszałka Piłsudskiego wrócił na Wawel

Metalowy sarkofag, w którym znajduje się trumna z ciałem marszałka Józefa Piłsudskiego, wrócił we wtorek z pracowni konserwatorskiej do katedry na Wawelu. W niedzielę w Krakowie rozpoczną się uroczystości związane z rocznicą wymarszu I Kompanii Kadrowej. Ma w nich uczestniczyć prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Sarkofag marszałka Piłsudskiego po konserwacji wrócił na Wawel /Beata Zawrzel /Reporter

"Konserwacja sarkofagu była pierwszą od czasu jego wykonania w 1935 r. Najważniejszą wiadomością dla nas było to, że w tym zewnętrznym sarkofagu jest drugi - zachowany w bardzo dobrym stanie, a w nim zabalsamowane ciało marszałka także w znakomitym stanie" - powiedział PAP proboszcz parafii archikatedralnej ks. prałat Zdzisław Sochacki.

Sarkofag został poddawany renowacji w pracowni Agnieszki i Tomasza Trzosów w Tychach. Jej głównym celem było usunięcie korozji wewnątrz i na zewnątrz sarkofagu oraz zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów, z których jest on zbudowany.

"Sarkofag składa się z mosiężnych blach, nałożonych na żelazną konstrukcję ramową. Blachy były przymocowane do niej mosiężnymi śrubami o owalnych łbach, przypominających nity. To, co widzieliśmy przed konserwacją, to nie był pierwotny wygląd, ale efekt zmian wywołanych działaniem tlenków i korozją" - powiedział PAP Tomasz Trzos. "Zdjęliśmy tlenki chemicznie, bez mocnej ingerencji mechanicznej, żeby nie osłabiać struktur blach i żeby ingerencja konserwatorska była jak najmniejsza, ale doprowadziliśmy sarkofag do pierwotnego wyglądu. Tafle mosiężne mają teraz satynowy połysk i jasny kolor" - dodał konserwator.

W czasie prac sarkofag został rozebrany na części, które zostały oczyszczone oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Lakier położony wewnątrz górnej pokrywy i na blachach dna - najprawdopodobniej wojskowa farba używana do malowania pojazdów - została zachowana.

Sarkofag ma teraz złocisty kolor mosiądzu. Ma go spatynować czas. Powierzchnia blach została zabezpieczona antykorozyjnie bezbarwnymi lakierami oraz woskami.

Prace konserwatorskie były prowadzone także w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Oczyszczone z zabrudzeń zostały ściany z ciosów kamiennych i wapiennych, renowację przeszedł cały wystrój krypty wykonany na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego - emblematy, tarcze, odznaki z metalu. Wymieniono instalację elektryczną i teletechniczną, czyli kamery i alarmy. Krypta zyskała też nagłośnienie.

"Dzięki temu przebieg wszystkich uroczystości, które odbywają się w tej małej krypcie, będzie mógł być słyszany w sąsiednich kryptach oraz w katedrze" - powiedział ks. prałat Sochacki.

Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. Został pochowany w krypcie św. Leonarda na Wawelu, a w czerwcu 1937 r., na polecenie metropolity krakowskiego abpa Adama Stefana Sapiehy trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Sarkofag, w którym ją złożono swoją bryłą przypomina prostą, żołnierską trumnę.

Małgorzata Wosion-Czoba