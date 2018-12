Sasin o wniosku PO o wotum nieufności dla rządu: Bez szans

Wniosek PO o wotum nieufności dla gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego nie ma szans na realizację, rząd ma stabilną większość w Sejmie - uważa szef KSRM Jacek Sasin. Jego zdaniem nie ma społecznego oczekiwania, by Morawieckiego zastąpił Schetyna; we wniosku PO brak merytorycznych argumentów.

Zdjęcie Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin /Stefan Maszewski /Reporter

Jak wynika z harmonogramu obrad zamieszczonego we wtorek wieczorem na sejmowej stronie internetowej, wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego Sejm zajmie się w piątek wieczorem.

"Ten wniosek jest całkowicie niepoważny (...); nie ma żadnych szans na realizację w Sejmie, bo rząd Mateusza Morawieckiego ma stabilną większość w parlamencie" - oświadczył Sasin w środę na antenie Polsat News.

Jego zdaniem badania opinii publicznej wskazują, że nie ma "społecznego oczekiwania", by Mateusza Morawieckiego zastąpił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, wskazany we wniosku jako kandydat na premiera.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM) ocenił ponadto, że we wniosku PO brakuje "jakichkolwiek merytorycznych argumentów" za odwołaniem obecnego gabinetu. Jak dodał, powinien on zawierać nie tylko nazwisko kandydata na premiera, ale również "alternatywny program do tego, który realizuje rząd".

"Tego kompletnie nie ma. Programem PO jest tylko atak, tylko zamęt, nienawiść od Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma absolutnie żadnego pozytywnego przesłania" - oświadczył Sasin.

Deklaracja Schetyny

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział jeszcze przed wyborami samorządowymi, podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu 13 października. Deklaracja lidera PO była m.in. reakcją na przegrany przez premiera Morawieckiego proces w trybie wyborczym, który wytoczyła mu PO (chodziło o inwestycje infrastrukturalne w czasach rządów PO-PSL).

Wniosek PO złożyła pod koniec listopada, w jego uzasadnieniu nawiązano też do "afery KNF". "To jest największa afera ostatnich lat, to afera PiS-u; afera, która pokazywała, w jaki sposób można doprowadzać do upadku bank" - podkreślał Schetyna, który jest wskazany we wniosku jako kandydat na nowego premiera.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od jego złożenia.