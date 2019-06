"W tej kadencji chcemy przyjąć jeszcze kilka fundamentalnych ustaw, jak np. ustawę antylichwiarską" - powiedział we wtorek nowo powołany wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zapewnił też, że PiS chce przygotować dobrą ofertę programową na jesienne wybory parlamentarne.

Zdjęcie Jacek Sasin /Beata Zawrzel /Reporter

We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów. Zastąpili oni m.in. tych, którzy otrzymali mandaty europosłów w majowych wyborach. W wyniku rekonstrukcji Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, został wicepremierem.

Sasin podkreślił w TVP Info, że jednym z celów zmian w rządzie Mateusza Morawieckiego jest "jeszcze lepsze zorganizowanie legislacji rządowej". "Chcemy w tej kadencji kilka fundamentalnych ustaw przyjąć, tak jak np. ustawa antylichwiarska, oczekiwana" - powiedział wicepremier. "Inne ważne ustawy prospołeczne, chociażby te dotyczące obniżenia podatku PIT dla wszystkich, a zerowy PIT dla młodych" - dodał.

Jak zaznaczył, mimo że niewiele czasu zostało do jesiennych wyborów parlamentarnych, to nie oznacza, że PiS chce w tym czasie "sobie odpuścić". "Wręcz przeciwnie - to jest dla nas wielkie wyzwanie" - powiedział Sasin.

Przekonywał też, że partii zależy na tym, aby przygotować dobrą ofertę programową również na kolejną kadencję, jeśli taka będzie wola wyborców jesienią. Zdaniem wicepremiera bardzo poważne podejście to znak firmowy PiS.

"To będzie bardzo trudna kampania"

Na uwagę, że wiele znanych nazwisk PiS udaje się do europarlamentu, Sasin odparł, że w każdych kolejnych wyborach były to "lokomotywy wyborcze". "Ale już dzisiaj słyszymy deklaracje - i bardzo dobrze, bo takie, myślę, też jest oczekiwanie kierownictwa PiS - żeby te osoby, ci świeży eurodeputowani, aktywnie również w kampanii wyborczej jesiennej brali udział" - podkreślił wicepremier.

"Wiemy, że to będzie bardzo trudna kampania, że będziemy się spierać i będziemy walczyć z bardzo trudnym przeciwnikiem, który będzie wykorzystywał wszystkie chwyty i te dozwolone, i niedozwolone, aby jak najlepszy wynik wyborczy osiągnąć" - zaznaczył Sasin.

Po rekonstrukcji na szefa MSWiA została powołana Elżbieta Witek, która zastąpiła Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś został powołany na stanowisko ministra finansów, zastępując Teresę Czerwińską.

Bożena Borys-Szopa została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, zastępując Elżbietę Rafalską. Dariusz Piontkowski został powołany na stanowisko ministra edukacji narodowej, zastępując Annę Zalewską. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i Michał Woś zostali powołani na stanowiska ministrów - członków Rady Ministrów.