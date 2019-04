"18 maja w Warszawie odbędzie się w wielki marsz organizowany przez Koalicję Europejską; zapraszam na niego wszystkich, którzy chcą wolnej, europejskiej Polski" - powiedział lider Koalicji Grzegorz Schetyna w Poznaniu. W ostrych słowach zwrócił się także do PiS. "Szukacie hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem. To niegodne i to się skończy" - mówił.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna podczas przemówienia / Adam Jastrzebowski /Reporter

"Nie ma przyszłości Polski bez Europy, jesteśmy po to, aby ludzie w całej Polsce nie stracili swojej przyszłości i mogli żyć jak na zachodzie Europy, to jest już na wyciągnięcie ręki" - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna na konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Poznaniu.

Schetyna mówił, że niedługo Poznań może być jednym z najlepszych miast do życia w Europie, a Wielkopolska - jednym z najbogatszych regionów.

"To jest wasze przeznaczenie, to jest nasze przeznaczenie, tylko że nawet najlepszy samorząd - czy wojewódzki, czy miejski nie zrobi wszystkiego sam. Praca najlepszych ludzi tu na miejscu może pójść na marne, jeżeli nie będzie dobrego gospodarza w całym kraju" - wskazywał lider PO.

Dodał, że lepsza przyszłość nie nastąpi, jeśli rząd dalej będzie w UE pośmiewiskiem.

Przekonywał, że Koalicja Europejska ma bardzo silną reprezentację w Wielkopolsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego - m.in. b. premier Ewę Kopacz, b. premiera Leszka Millera, który - jak podkreślił Schetyna - wprowadził Polskę do UE.

Mówił, że PiS już dawno przegonił Europę, jeśli chodzi o ich własny "poziom życia i luksusy".

"Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE to nie zostałaby przyjęta; jako Koalicja Europejska nie damy wyprowadzić Polski z Europy" - kontynuował.

"Dla państwa jednej partii, dla państwa upartyjnionych sądów po prostu w UE nie ma miejsca. Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE, to nie zostałaby do niej przyjęta, więc niech nikt nie mówi, że polexit to przesada" - powiedział Schetyna.

Lider PO przekonywał, że KE będzie uczestniczyć w wielkich europejskich projektach. "Dzięki wsparciu Unii zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady" - zapewniał Schetyna.

"Wielki marsz"

Jak dodał, zaprasza młodych i starszych, wszystkich, którzy "chcą wolnej, europejskiej Polski".

"Ale kolejny nasz wielki wybór, kolejny krok ku wymarzonej Polsce przyszłości, ten krok będzie w głosowaniu 26 maja i wtedy zwyciężymy" - przekonywał.

Schetyna do nauczycieli: Wasz protest miał sens

"My chcemy innej Polski. Chcemy Polski dla Kowalskiego, a nie dla Kaczyńskiego. Będziemy z Polakami, a nie nad Polakami, wystarczy szanować ludzi, wtedy skończy się złodziejstwo, ale skończy się też kłamstwo, skończy się nienawiść. Zacznie się rozsądek i praca, i wtedy wróci zaufanie" - mówił Schetyna podczas konwencji.

Nawiązał też do zawieszonego protestu nauczycieli. "Chcę dziś powiedzieć nauczycielom, wasz protest miał sens, wasza determinacja zrobiła na nas wszystkich wielkie wrażenie. Uważnie słuchaliśmy tego, co mówiliście. Mamy największy szacunek dla was i waszej pracy. Zaraz po wyborach usiądziemy do poważnej, uczciwej rozmowy, ale już dziś bez warunków wstępnych mamy dla was propozycje, które spełnią wasze postulaty" - mówił.

Zaznaczył jednocześnie, że to nie jest wszystko. "Chcemy, aby polska edukacja była najlepsza na świecie. Jeśli osiągnęły to takie kraje, jak Finlandia czy Estonia, to my Polacy też możemy to osiągnąć, tylko warto pamiętać o prostym fakcie, że nie da się zorganizować szkoły bez nauczycieli" - zaznaczył.

"Będziemy mieli najlepszą edukacje dla naszych dzieci, ale musimy zrobić to razem. Razem z nauczycielami, z rodzicami i z samorządami i zrobimy to w warunkach wspólnej pracy, szacunku i dobrej woli, a nie wojny i podstępów" - podkreślił szef PO.

Jak wskazał przyszłość to równy i nieograniczony dostęp do najlepszej edukacji dla wszystkich dzieci. "To jest klucz do ich indywidualnego powodzenia, ale też do dobrobytu i siły całej Polski" - mówił.

"Niedawno premier Morawiecki porównał polskich sędziów do hitlerowskich kolaborantów. Minister (Patryk) Jaki mówił o nauczycielach, że przypominają mu Wehrmacht czy okupanta. W kraju, który stracił miliony córek i synów, kraju, który widział niemieckie obozy koncentracyjne, to jest obelga najwyższa. A jednocześnie te same władze chcą patrzeć, jak ulicami Warszawy 1 maja maszerują ONR-owcy" - mówił Schetyna.

"Szukacie hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem. To niegodne i to się skończy" - dodał.

Zdjęcie Konwencja Koalicji w Poznaniu, na zdjęciu: Grzegorz Schetyna i Włodzimierz Czarzasty / Adam Jastrzebowski / Reporter

Kosiniak-Kamysz: PiS jest silny w gębie, zwarty przy żłobie i gotowy do ucieczki

"Politycy PiS często mówią, że są silni, zwarci i gotowi; są silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki, do ucieczki przed problemami Polaków" - mówił podczas sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej w Poznaniu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz mówił, że wybory do PE de facto będą pierwszą turą wyborów parlamentarnych. "Jeżeli będzie sygnał, jeżeli damy wiarę i nadzieję w to, że potrafimy wygrywać, że potrafimy się zjednoczyć, że potrafi przekonać do nas naszych rodaków, że dajemy im otuchę i nadzieję, to wygramy wybory parlamentarne i zmienimy Polskę" - powiedział lider PSL.

Podkreślił, że Koalicja Europejska ma w Wielkopolsce silną listę i na trzecim miejscu jest europoseł PSL z Wielkopolski Andrzej Grzyb. "Będzie bronił wartości, tych wartości chrześcijańskich, wartości cywilizacji europejskiej, wartości szacunku dla każdego człowieka, to jest ta nasza kotwica konserwatywna, kotwica chadecka tu w Wielkopolsce, a PSL jest tą kotwicą - konserwatywną, chadecką, centrową w Koalicji Europejskiej" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przekonywał, że ostatnie lata pokazują w Polsce zawłaszczanie państwa oraz butę i arogancję władzy, a ostatnie dni wskazują na upadek dialogu społecznego i wykluczenie partnerów społecznych z dyskusji.

Lider PSL mówił, że obecny obóz rządzący jest głuchy na problemy Polaków.

"Jak był problem z niepełnosprawnymi to pani premier (Beata) Szydło spływała Dunajcem, dziś chce spłynąć do Brukseli" - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że krytyka nie wystarczy i trzeba pokazać alternatywę, że Polska może być inaczej zarządzana. "To jest też cel Koalicji Europejskiej - pokazać, jak należy rządzi, jak należy zmieniać państwo na lepsze" - powiedział lider PSL.

Mówił, że trzeba przywrócić dialog społeczny, wzmocnić pozycję Rady Dialogu Społecznego, a każda ustawa powinna podlegać prawdziwym konsultacjom. Wskazywał tez, jak istotne jest dbanie o zdrowie Polaków, dlatego - jak zapowiedział - zostanie wprowadzony europejski program walki z chorobami nowotworowymi.

Kosiniak-Kamysz żądał także od rządu zabezpieczenia środków na straty spowodowane przez suszę, jakiej jeszcze nigdy w kwietniu w Polsce nie widziano.

Konwencja w Poznaniu

W ramach kampanii wyborczej przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w sobotę w Poznaniu odbywa się konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Na spotkaniu, poza liderami partyjnymi tworzącymi Koalicję, obecni są wszyscy kandydaci z wielkopolskiej listy do PE.

O mandat w PE ubiega się z Wielkopolski m.in. dwoje byłych premierów - Ewa Kopacz (PO) i Leszek Miller (SLD). Z listy KE w Wielkopolsce startuje również m.in. szef regionalnych struktur PSL europoseł Andrzej Grzyb, poseł PO Jakub Rutnicki, były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki oraz adwokat, współtwórca stowarzyszenia "Wolne Sądy" Michał Wawrykiewicz.

Hasłem wyborczym KE jest "Przyszłość Polski. Wielki wybór"; liderzy Koalicji podpisali też 10-punktową deklarację programową, w której znalazły się takie postulaty, jak: zapewnienie takich samych standardów dotyczących praw, wolności, poziomu życia jak w Europie Zachodniej, ponadto: poprawa jakości żywności oraz wyrównywanie szans w rolnictwie, dysponowanie funduszami europejskimi przez obywateli i samorządy, wyrównywanie poziomów życia Europejczyków, programy dla ludzi młodych czy poprawa jakości powietrza. Koalicja Europejska chce także, "aby Polska na powrót stała się jednym z liderów UE".