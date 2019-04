Schetyna do Kaczyńskiego: Potrzebne są decyzje

Trzeba skończyć ten strajk, panie prezesie Kaczyński, potrzebne są decyzje - oświadczył we wtorek w Sosnowcu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jeśli władza nie potrafi sobie poradzić z protestem nauczycieli, niech odejdzie - zaapelował.

Zdjęcie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna /Paweł Supernak /PAP

Lider PO wziął we wtorek w Sosnowcu udział w prezentacji kandydatów swojego ugrupowania do Parlamentu Europejskiego i posiedzeniu Rady Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej. Podczas konferencji prasowej odniósł się do trwającego od 8 kwietnia ogólnopolskiego strajku w oświacie.

"Jesteśmy z nauczycielami, nauczycielkami, z polską szkołą, z rodzicami. To jest trudny czas, czas sprawdzianu" - powiedział Schetyna. Przypomniał, że apelował do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego by doprowadzili do zakończenia strajku, realizując postulaty nauczycieli. Ocenił, że obecnie "nie ma pomysłu na dialog, ani podmiotowego, uczciwego traktowania polskiej szkoły"; przekonywał, że to "rzecz fatalna w dłuższej perspektywie".

"Trzeba skończyć ten strajk panie prezesie Kaczyński, potrzebne są decyzje. To jest sprawdzian dla tej władzy. Jeżeli nie są w stanie poradzić sobie z tym protestem, to lepiej niech odejdą, niech będą wybory" - oświadczył Schetyna.

B. przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. premier Jerzy Buzek podkreślił ogromny wkład polskich nauczycieli, którzy przez dwa ostatnie stulecia pomagali zachować polską kulturę i język, przygotowując Polskę do bycia niepodległym i silnym państwem. Wspomniał, że sam wywodzi się z nauczycielskiej rodziny - nauczycielką była jego mama, jej dwie siostry oraz ich ojciec - dziadek Jerzego Buzka. "My dzisiaj tu obecni składamy hołd polskim nauczycielkom i nauczycielom za ich niezwykły trud w wychowaniu naszych dzieci, następnych pokoleń, bo od tego w gruncie rzeczy zależy nasza przyszłość" - powiedział.