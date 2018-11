Schetyna i Kosiniak-Kamysz spotkali się z Angelą Merkel

Budżet UE na lata 2021-2027, polityka wobec Rosji, przygotowania do kongresu EPP były tematami piątkowej rozmowy Grzegorza Schetyny oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. "Odbyliśmy dobre spotkanie" - poinformował Na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej. Lider PSL dodał, że - w przeciwieństwie do premiera Morawieckiego - wspólnie z szefem PO, poruszyli na spotkaniu temat reperacji.

Zdjęcie Angela Merkel przyjechała do Warszawy na polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe / Paweł Supernak /PAP

Merkel przyjechała do Polski w związku z piątkowymi polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi, którym przewodniczyła razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Kanclerz Niemiec spotkała się też z szefami PO i PSL. Obydwa ugrupowania, tak jak CDU Angeli Merkel, są partiami członkowskimi Europejskiej Partii Ludowej (EPP).



Reklama

"Razem z @KosiniakKamysz odbyliśmy dobre spotkanie z kanclerz Angelą Merkel. Rozmawialiśmy o budżecie UE na lata 2021-2027, polityce wobec Rosji, także w kontekście wojny w Donbasie i konieczności podtrzymania sankcji oraz o przygotowaniach do kongresu @EPP_PL w Helsinkach 7-8.11" - napisał szef Platformy na Twitterze.



8 listopada odbędzie się kongres EPP -od lat najbardziej wpływowej rodziny politycznej w Parlamencie Europejskim - na którym jej delegaci zdecydują kto będzie popieranym przez nich kandydatem na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. O poparcie EPP ubiegają się obecnie: szef grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej w PE, niemiecki europoseł Manfred Weber oraz b. premier Finlandii Alexander Stubb. Platforma Obywatelska i PSL nie podjęły jeszcze decyzji, który z nich otrzyma ewentualne poparcie ich ugrupowań.



Kosiniak-Kamysz mówił w rozmowie PAP, że pierwszym tematem rozmów z Merkel był budżet UE na lata 2021-2027. "Powiedziałem, że propozycja budżetu jest dla nas nie do przyjęcia, że się nie zgadzamy z takim budżetem i będziemy zabiegać tu o zmianę. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że kanclerz rozumie nasze stanowisko" - powiedział szef PSL.



Jak poinformował, razem ze Schetyną pytali też Merkel o kwestię reparacji. "Merkel, odpowiadając na nasze pytanie w tej sprawie powiedziała, że premier Morawiecki w żaden sposób nie poruszył tej kwestii. Ja oceniam to jako wyjątkową obłudę ze strony premiera i tej ekipy, bo porusza kwestie reparacji w polskim parlamencie, a jak przychodzi do rozmów z tymi, którzy mieliby te reparacje płacić, to tej kwestii nie porusza. My, opozycja, ją poruszyliśmy" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



Dodał, że w rozmowie z kanclerz Niemiec pojawił się też temat praworządności w Polsce i prowadzonej wobec Polski procedury z art. 7 unijnego Traktatu. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, Merkel powiedziała, że na ten temat też nie było rozmów z polskim premierem.



"My za to mówiliśmy o naszej pozycji w UE; wyraziliśmy nasze oczekiwane, że Polska pozostanie w głównym nurcie unijnym" - podkreślił szef PSL.