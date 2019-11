Prezes PiS Jarosław Kaczyński proponując do TK prokuratora stanu wojennego, byłą posłankę od "unijnej szmaty" i świadka koronnego PiS przed komisją śledczą ds. VAT pokazuje, jak chce upokarzać państwo - w ten sposób lider PO Grzegorz Schetyna skomentował kandydatów PiS do TK.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego są posłowie tej partii: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

PO południu propozycje PiS komentował na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej. "Kaczyński proponując do #TrybunałKonstytucyjny prokuratora stanu wojennego, byłą posłankę od unijnej szmaty i świadka koronnego PiS przed #komisjaVAT, pokazuje, jak chce upokarzać państwo. Szanse demokracji: niepisowski senat i niepisowski prezydent" - napisał Schetyna.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Markowi Zubika, Piotra Tuleji i Stanisława Rymara. Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).

Stanisław Piotrowicz to prokurator, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą ds. VAT.