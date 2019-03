- Komitet Obrony Demokracji wesprze swoimi działaniami w całej Polsce Koalicję Europejską - oświadczyła Magdalena Filiks podczas sobotniej konwencji Komitetu. Zapowiedziała działania "mobilizacyjne i frekwencyjne" przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać i zrealizować marzenia o zjednoczonej opozycji wykrzyczane na wielu demonstracjach; dzisiaj jesteśmy razem - mówił na konwencji lider PO Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna przemawia podczas konwencji Komitetu Obrony Demokracji

"Komitet Obrony Demokracji od początku popierał i dzisiaj też popiera Koalicję Europejską (...) Po wielu miesiącach rozmów ustaliliśmy, że wesprzemy Koalicję swoimi działaniami w całej Polsce" - mówiła Filiks podczas konwencji KOD w Warszawie.

Zapowiedziała, że KOD włączy się m.in. w "działania frekwencyjne i mobilizacyjne" przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także będzie "kontrolował wybory".

"Nie jesteśmy przybudówką żadnej partii politycznej; jeśli ktoś nie rozumie idei łączenia ponad podziałami, to znaczy, że życzy, by w Polsce rządził PiS" - oświadczyła Filiks.





Schetyna: Razem możemy zrealizować marzenia

Schetyna dziękował przedstawicielom Komitetu Obrony Demokracji za to, że dali Polkom, Polakom i Polsce nadzieję. Podkreślił, że politycy opozycji uczestniczyli w demonstracjach KOD-u, ale to "niezłomność (działaczy KOD), wielka mobilizacja, głębokie przekonanie, że bardzo twardo, wspólnie trzeba mówić prawdę zaraz po wyborach 2015 r.", dawała siłę.

"Czy to był mróz, czy to był śnieg, czy lało jak z cebra, czy było słońce - zawsze byliśmy razem i chcę wyraźnie to powiedzieć: będziemy o tym pamiętać, dziękujemy KOD-owi" - oświadczył Schetyna.

Lider PO wskazywał, że trwa "maraton wyborczy", zapoczątkowany przez jesienne wybory samorządowe. "To wszystko pokaże, czy jesteśmy w stanie w mobilizacji, we wspólnym przekonaniu, we wspólnej pracy, solidarności zmienić Polskę, czy jesteśmy gotowi. Wierzę, że tak, że nasza wspólna odpowiedź musi być twierdząca" - mówił Schetyna.

"Tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać, tylko razem jesteśmy w stanie zrealizować wasze, nasze wspólne marzenia, te wykrzyczane na wielu demonstracjach: 'zjednoczona opozycja, bądźcie razem, bo tylko razem możecie wygrywać'. Dzisiaj jesteśmy razem" - oświadczył polityk.

"PiS to dalsza marginalizacja Polski"

W nadchodzących kampaniach wyborczych liczymy na pomoc KOD-u; łączy nas konstytucja, demokracja, Europa, a nade wszystko Polska; Koalicja Europejska to silna Polska w Europie; PiS to jej dalsza marginalizacja - mówiła na konwencji KOD szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer przypomniała, że w najbliższych miesiącach w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i krajowego. Jak mówiła, Polacy będą decydować, czy chcą iść "w kierunku Europy Zachodniej, poszanowania praworządności i demokracji", czy w kierunku "putinowskiej Rosji".

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że Koalicja Europejska liczy na pomoc wszystkich członków Komitetu Obrony Demokracji. "Łączy nas hasło 'Konstytucja', łączy nas demokracja, łączy nas praworządność, Europa, a nade wszystko Polska" - mówiła.

"Koalicja Europejska, to silna Polska w silnej Europie; PiS to dalsza marginalizacja Polski i osłabienie polityczne, ekonomiczne i militarne, a także możliwy Polexit" - powiedziała Lubnauer.