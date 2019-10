"To sygnał, że z tym rządem dla Europy nie znaczymy nic" - podkreślił w czwartek szef PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do przesłuchania w PE polskiego kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Adrian Ciężki /Reporter

Kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie żądają, aby odpowiedział na dodatkowe pytania - przekazały źródła PAP.

Reklama

Czwartkowa "Rzeczpospolita" poinformowała, że rząd będzie musiał przedstawić nowego kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Jak dodano, Wojciechowski po bardzo źle ocenionym przesłuchaniu w PE ma niewielkie szanse na akceptację.

"Już we wtorek wiadomo było, że Janusz Wojciechowski musi się przygotować na ewentualne dodatkowe przesłuchanie. W środę po południu doszło do kolejnych spotkań grup politycznych i wniosek, jak twierdzą nasze źródła, był jednoznaczny: z tą kandydaturą nic się już nie da zrobić" - podała gazeta.

Kompromitujący występ

W czwartek do sprawy przesłuchania polskiego kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa Schetyna odniósł się na konferencji prasowej w Siemiatyczach (Podlaskie).

"Czym to się skończyło? Informacjami, które dzisiaj są już w Brukseli powszechne, że polski rząd musi zmienić kandydata na komisarza, że ten jego występ był kompromitujący i wypadł niedostatecznie. Janusz Wojciechowski nie ma kwalifikacji elementarnych, żeby reprezentować sprawy rolnictwa, żeby zajmować się sprawami rolnictwa w Komisji Europejskiej" - zaznaczył polityk.

"Czy może być większy wstyd, większa kompromitacja? - mówił dziennikarzom Schetyna. Dodał, że takiej polskiej aktywności w PE nie pamięta. "To jest sygnał, że z tą ekipą, z tym rządem, dla Europy nie znaczymy nic, a będziemy znaczyć jeszcze mniej" - dodał lider Platformy.

"Jeżeli ktoś mówi tutaj w kampanii wyborczej, obiecuje wyrównanie dopłat (rolniczych), a potem nie ma odwagi powiedzenia tego na przesłuchaniu w komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że kłamie. Że tu chce oszukać rolników, mówiąc o wyrównaniu dopłat, bo o to po prostu nie walczy i nie jest w stanie walczyć. Nie jest w stanie mówić z podniesioną głową, że broni interesów polskiego rolnika" - mówił Schetyna o przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego.

"Polityczna ściema"

"To wszystko jest polityczna ściema. To są obietnice, których koniec jest taki, jak widzieliśmy na przesłuchaniu Wojciechowskiego" - dodał Schetyna.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany, czy polska strona musi szukać nowego kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa, zaprzeczył. "My cały podtrzymujemy kandydaturę Janusza Wojciechowskiego i liczymy na to, że ona w przyszłym tygodniu zostanie zaakceptowana i z tej kandydatury nie wycofujemy się. Uważamy, że to jest bardzo dobra kandydatura, posła przez wiele lat do Parlamentu Europejskiego, osoby, która zna się na rolnictwie, w związku z tym to jest bardzo dobry kandydat i dziwią mnie trochę te opinie, które pojawiają się w Parlamencie Europejskim" - mówił Müller.