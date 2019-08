Grzegorz Schetyna obraża pamięć Powstań Śląskich i pokazuje, że nawet w święto narodowe nie umie wznieść się ponad swoje polityczne interesiki i partyjne myślenie - powiedział zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do wypowiedzi lidera PO ws. wyboru Katowic na obchody święta.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna złożył wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji Święta Wojska Polskiego / Radek Pietruszka /PAP

Polityk Platformy Obywatelskiej ocenił w czwartek, że tegoroczne obchody Święto Wojska Polskiego odbywają się w Katowicach, bo to okręg wyborczy premiera Mateusza Morawieckiego. "To niegodne i nieprzyzwoite traktowanie Wojska Polskiego, symboli narodowych i tej daty" - podkreślił Schetyna.

Reklama

W nawiązaniu do tych słów Fogiel powiedział, że "niegodne jest to, co mówi przewodniczący Schetyna, który widać, iż nawet przy okazji święta narodowego nie jest się w stanie wznieść się ponad swoje drobne polityczne interesiki i wyjść poza paradygmat czysto partyjnego myślenia".

Zastępca rzecznika PiS ocenił, że swoją wypowiedzią Schetyna "obraża pamięć Powstań Śląskich". "Decyzja, żeby zorganizować centralne obchody święta Wojska Polskiego w Katowicach zapadła dlatego, że w tym roku przypada stulecie Powstań Śląskich" - zauważył.

Jak dodał, "nie ma to nic wspólnego z tym, kto z Katowic kandyduje". "Co więcej, decyzja o miejscu zorganizowania defilady zapadła na długo przed tym zanim zapadła decyzja o kandydowaniu premiera Morawieckiego. Tego typu insynuacje są po prostu niskie" - podkreślił.

Centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego trwają w czwartek w Katowicach. Głównym punktem obchodów będzie wojskowa defilada "Wierni Polsce", która przejdzie ulicami miasta. Tego dnia prezydent wręczy też nominacje generalskie i admiralską oraz odznaczenia państwowe.

I powstanie śląskie, choć zakończone porażką, przygotowało grunt pod dwa kolejne zrywy. II powstanie wybuchło rok później, również w sierpniu, a trzecie - w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Jego efektem było przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego Śląska, niż początkowo zamierzano, po marcowym (w 1921 r.) plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem. Powstania Śląskie to jedyne - obok wielkopolskiego - zakończone sukcesem polskie zrywy narodowe. Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.