"Z Radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę naszych struktur" - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas obrad rad krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które odbywają się w sobotę w Warszawie.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas wspólnego posiedzenia rady krajowej PO i Nowoczesnej /Wojciech Olkuśnik /PAP

Rady Krajowe PO i Nowoczesnej przyjęły już uchwałę o połączeniu klubów w Sejmie i budowie bloku na wybory parlamentarne.





Analiza ostatnich wyborów

Schetyna podczas swojego wystąpienia Schetyna odniósł się do wyników wyborów do PE, które uzyskała Koalicja Europejska.

"Nie są takie jak byśmy chcieli, to jest jasne, jedni mówią, że prawie 40 procent to jednak dużo, inni załamują ręce i biadolą, że to zbyt mało (...). Trzeba patrzeć na przód, to jest ten czas i o wiele ważniejsze od tych liczb jest to jak my się dzisiaj zachowamy, czy będziemy razem, czy damy się rozbić, czy opuścimy głowy czy podniesiemy je wysoko, czy się poddamy czy zmobilizujemy, czy stać nas na to, żeby znowu zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy, czy będziemy narzekać i zagadamy się na śmierć (...) to dla nas chwila próby" - powiedział Schetyna.

"To jest czas, kiedy poznaje się ludzi, to jest czas, kiedy trzeba pokazać charakter, dopóki stoimy ramię przy ramieniu, dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, dopóki to o co walczymy nie przestaje być dla nas ważne, nie da się nas pokonać" - dodał lider PO.

Schetyna mówił, że opozycja nie zmienia zdania. "Nadal żądamy, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich, chcemy praworządności i uczciwości" - podkreślił lider PO.

"W czerwcu ruszamy w Polskę"

"Jeszcze w czerwcu wyruszamy w Polskę, będziemy docierać do gmin i powiatów. Odwiedzimy je ja i inni liderzy koalicji, każdy okręg wyborczy w Polsce. Będziemy słuchać Polaków. Pojedziemy przede wszystkim w te miejsca, gdzie ludzie nam nie zaufali. Z szacunkiem wysłuchamy ich zdania i będziemy przekonywać. Nie ma w Polsce człowiek z którym nie warto porozmawiać. Na nikogo nie wolno się obrażać, nikogo nie wolno lekceważyć. Jeżeli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać" - powiedział Schetyna podczas obrad rad krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Jak mówił, "najważniejsze wybory już niedługo". "Będziemy do nich gotowi. Jeszcze bardziej przygotowani niż do tych majowych. Chcę jasno powiedzieć tu i teraz: wnioski polityczne i organizacyjne potrafimy wyciągnąć. Przed nami dużo pracy i zaczynamy już dzisiaj. Bo nie ma czasu do stracenia. Bo nie ma na co się i na kogo oglądać" - powiedział.

Dodał, że to "my musimy te wybory wygrać, bo nikt za nas tego nie zrobi".

"My zjednoczona opozycja, my ludzie dobrej woli, my koalicja obywatelska, europejska i samorządowa" - zapewnił.

"Nie zmarnujemy ani jednego dnia na załamywanie rąk i na narzekaniu. Nasza determinacja nie zmaleje, tylko wielokrotnie wzrośnie. Ani przez moment nie przestaniemy walczyć, ani przez moment nie zwątpmy w Polaków. Anie przez moment nie przestaniemy myśleć o zwycięstwie i pracować by na nie zasłużyć" - powiedział.

"W sierpniu przedstawimy program koalicji"

"Organizuje nowy sztab i profesjonalne zaplecze. W nowym sztabie znajdą się wybitni fachowcy, ludzie i energetyczni i profesjonalni. Będzie tam m.in Krzysztof Brejza, Adam Szłapka zapraszam także Jacka Karnowskiego. Będziemy tam wszyscy" - powiedział Schetyna.

Jak dodał, "analizujemy dane, które są dostępne i zlecamy następne badania, tworzymy nowe zespoły i efektywną strukturę". "Potrzebujemy zmiany pokoleniowej. To będą wybory, w których wystawimy szeroką reprezentację młodych ludzi. Niezbędna nam jest ich energia. Najwyższy czas, żeby wzięli odpowiedzialność za swoją własną przyszłość" - podkreślił lider PO.

"W wyniku naszych czerwcowych, lipcowych spotkań w całej Polsce powstanie program koalicji, przedstawimy go w sierpniu. Zamieścimy w nim to, co usłyszymy od Polek i Polaków. Zrobimy to, czego oni pragną. Tak jak ludzie oczekują napiszemy kompleksowy program naprawy państwa, a jest co naprawiać" - oświadczył Schetyna.

Wspólny klub

"Z radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę naszych struktur" - powiedział Schetyna.

"Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie nas więcej, a nie mniej. Z tej drogi nie ma odwrotu, tylko w jedności jest siła" - zaznaczył. Powiedział, że swój akces do koalicji i wspólnej pracy zgłosili też samorządowcy.

"Nic, co jest dane, nie będzie odebrane"

"Partyjniacy, którzy zastąpili specjalistów nie są w stanie przeprowadzić żadnego usprawnienia, bo wszystko wypada im z rąk. Oni nawet zarządzać tym co jest nie potrafią" - przekonywał Schetyna.

"Kiedy PiS powtarzało swoim haśle wyborczym 'Polska w ruinie', nie uprzedził Polaków, że jest to nazwa ich programu wyborczego" - mówił. "I trzeba przyznać, że realizują ten program wyborczy z wielką determinacją" - dodał.

"Jedyne co tej władzy nie przerasta, to proste wypłacanie pieniędzy. To też jest ważne - powtarzam więc jeszcze raz - nic co jest dane, nie będzie odebrane, ale państwo ma również inne zadania" - podkreślił szef PO.

Powiedział, że wśród pilnych zadań są m.in. ratowanie życia na SOR, dostęp do lekarza specjalisty, edukacja dzieci i dbanie o ich przyszłość.

"Trzeba dać matkom szansę na prace, poprzez dostęp do żłobka i przedszkola. Trzeba dać żyć i zarabiać przedsiębiorcom. Trzeba wreszcie zadbać o ludzi, którzy pracują, bo ich potrzeby przestały już państwo w ogóle obchodzić" - wyliczał. "Musimy na poważnie zabrać się wreszcie za czystość powietrza, bo zaczynamy się dusić" - dodał.

"Przekonamy, Polaków, że zasługują na więcej, bo państwo PiS nie nadąża za Polakami" - ocenił.

"Gwarantuję wam jedność"

Schetyna w sobotę przypomniał słowa Donalda Tuska z 4 czerwca, z Gdańska, który mówił o wydarzeniach sprzed 30 lat. "Przypominał, że wtedy zwyciężyła jedność i determinacja (...) dawał nam za przykład Lecha Wałęsę i Solidarność, która łączyła niemal wszystkich Polaków" - mówił lider PO.

"To dobry wzór i będziemy z niego korzystać" - zadeklarował, apelując o zjednoczenie.

"Czy wyobrażacie sobie, jakby to wyglądało, gdyby w 1989 roku - 30 lat temu - opozycja wystartowała w kilku blokach. Gdyby 'wojna na górze' rozegrała się przed wspólnym zwycięstwem. Ręczę wam, że nie mielibyśmy dziś okazji, do obchodzenia tego wspaniałego święta" - mówił do członków rad krajowych.

"Dlatego przestrzegam przed takim myśleniem dzisiaj" - dodał.

"Historia pokazała, że polityków, którzy robili sobie zdjęcie z Lechem Wałęsą dzieliło bardzo wiele. Późniejszą ich drogę możemy różnie oceniać, ale wtedy wszyscy razem zrobili jedną rzecz wielką i wspólną - schowali swoje indywidualne ambicje, stanęli razem i dlatego zwyciężyli" - mówił.

"Zmienili Polskę i dali nam wolność" - przypomniał Schetyna.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer / Wojciech Olkuśnik / PAP

Libnauer: Program na miarę oczekiwań milionów Polek i Polaków

Głos po Schetynie zabrała Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej.



"Zwieramy szyki. Dwa środowiska polityczne: Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, w wielu sprawach bardzo sobie bliskie, w kilku niekoniecznie, postanawiają, że dla dobra Polski i Polaków jeszcze mocniej poszukają tego, co nas łączy. I zbudują program na miarę oczekiwań milionów Polek i Polaków" - powiedziała Lubnauer w trakcie swojego wystąpienia.

Jej zdaniem, za nimi "trzy miesiące politycznego meczu". "Do przerwy przegrywamy. I choć doskonale wiem, że graliśmy pod górkę, pod słońce, a w drugiej części meczu może być tylko trudnej, to wiem, że powodów do tego, że jeszcze nie wygrywamy, trzeba szukać u siebie, nie u naszych przeciwników politycznych" - tłumaczyła.

Jak wskazała, "na początek wysyłamy wyraźny sygnał: plan połączenia naszych klubów w Sejmie, by pokazać, że to nie jest tylko deklaracja, tylko realne działanie i czyny".

"Czy to oznacza poświęcenie podmiotowości naszych środowisk? Absolutnie nie. Gdyż każdy z nas niesie swoje wartości i programy, które są ważne dla naszych wyborców i ich synergia ma szansę zbudować większą wartość, nową jakość" - powiedziała Lubnauer.