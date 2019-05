- Moje przesłuchanie przed komisją śledczą ds. VAT to przedwyborczy i polityczny spektakl. Chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od kłopotów, które ma PiS - ocenił we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. Według niego, komisja jest wykorzystywana, jako "polityczny bat na opozycję".

We wtorek w południe rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która przesłucha lidera PO, byłego wicepremiera i szefa MSWiA.

"Czysta polityka"

Przed wejściem na posiedzenie komisji Schetyna powiedział dziennikarzom, że jego przesłuchanie to "przedwyborczy, polityczny spektakl".

"Wybory za kilkanaście dni. Dlaczego nie zostałem przesłuchany pół roku temu, czy trzy miesiące temu, czy za miesiąc?" - pytał lider Platformy. Jego zdaniem, wtorkowe przesłuchanie to "czysta polityka". "Chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od kłopotów, które ma PiS" - ocenił Schetyna.

Według niego, komisja śledcza ds. VAT jest wykorzystywana, jako "polityczny bat na opozycję".

Pytany, czy ma jakąś wiedzę, która może być cenna dla komisji, odparł: "Żadnej nowej. Byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wicepremierem. Te wszystkie kwestie VAT-owskie, które są tematem rozmowy i postępowania, są przede wszystkim w Ministerstwie Finansów".

Schetyna pełnił urząd wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji od 16 listopada 2007 r. do 13 października 2009 r. Z rządu Donalda Tuska odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej.

Zadania komisji ds. VAT

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r.

Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

