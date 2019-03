- Czekamy na decyzję Joanny Scheuring-Wielgus. Wiemy, że jest silnie związana z partią Teraz!, a my chcemy, żeby to był związek monogamiczny, trwały - powiedział Robert Biedroń na temat ewentualnego startu Joanny Scheuring-Wielgus w wyborach do PE z ramienia Wiosny.

Zdjęcie Robert Biedroń na konferencji prasowej "Wiosenne porządki" /Piotr Molecki /East News

Biedroń poinformował, że za kilka dni przedstawi listy z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. - Jeżeli Joanna się zdecyduje, to na pewno wniesie wiosnę do Wiosny - powiedział.

Reklama

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 20 marca, ale Robert Biedroń już wybiega w przyszłość, a jego plan jest długofalowy. Prawdziwe "porządki" mają nastąpić jesienią.

Już teraz jednak Biedroń złożył w Kancelarii Premiera Rady Ministrów wniosek o ujawnienie wynagrodzeń urzędników państwowych. - Zaczynamy na wiosnę porządkowanie kraju tak, jak porządkuje się domy i ulice. Trzeba wymieść to, co się dzieje od 30-40 lat, czyli "Misiewiczów", asystentki rusycystki, dyrektorów basenu w Łodzi. Chcemy, żeby liczyły się kompetencje w sferze publicznej, a państwo żeby nie było traktowane jak bankomat. Chcemy ustawy regulującej jawność wynagrodzeń w sferze publicznej nie tylko dlatego, że są niejawne, ale także ze względu na dysproporcje płac kobiet i mężczyzn. Ukrywają pensje działaczy partyjnych, którzy nie poradziliby sobie na rynku. To będzie pierwszy projekt, gdy znajdziemy się w Sejmie na jesieni - powiedział Biedroń wybiegając nieco w przyszłość, bo pierwsze wyzwanie, przed jakim stanie jego nowe ugrupowanie to wybory do Parlamentu Europejskiego.

Biedroń został zapytany o najnowszy pomysł PiS, jakim jest przeznaczenie 500 plus również na pierwsze dziecko. Przyznał, że "gdyby jemu przysługiwało, to by przyjął i przekazał te pieniądze na walkę z pedofilią".

Były prezydent Słupska odniósł się również do deklaracji LGBT+, którą niedawno podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a która jednocześnie wywołała oburzenie po prawej stronie sceny politycznej.

- To powinien być jeden z punktów Koalicji Europejskiej. Tak jak nie bał się tego zrobić Rafał Trzaskowski, żeby zapobiec mowie nienawiści PiS - powiedział Biedroń.

Paweł Sobczak