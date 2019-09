Prowadzone od soboty ozonowanie ścieków przynosi efekty - zapewnił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Poinformował też, że w związku z awarią kolektora oczyszczalni "Czajka" w niedzielę zebrał się po raz kolejny sztab kryzysowy.

"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu po awarii kolektora. Dziś zebrał się kolejny sztab kryzysowy. Widzimy, że prowadzone od wczoraj ozonowanie ścieków przynosi efekty - bakterii jest coraz mniej, za to w wodzie jest wyraźnie więcej tlenu, co pomoże rzece w samooczyszczaniu" - napisał w niedzielę na Twitterze Rafał Trzaskowski.



W piątek wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili rekonesans nad Wisłą, w związku z przygotowaniami do budowy awaryjnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" znajdującej się na prawym brzegu rzeki.

O budowie alternatywnego rurociągu zdecydował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. W wyniku awarii dwóch kolektorów, odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę, do Wisły zrzucane są nieczystości. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.

Trzaskowski: Ściśle współpracujemy z rządem

W sobotę Trzaskowski zapewnił o ścisłej współpracy miasta z rządem w tej kwestii. Poinformował też, że rozpoczęto oczyszczanie ścieków ozonowaną wodą. "Ściśle współpracujemy z rządem, jeżeli chodzi o most, który jest budowany. Rozważamy puszczenie tych specjalnych rur mostem Marii Skłodowskiej, myślimy też nad innymi rozwiązaniami, o których informujemy przedstawicieli rządu" - podkreślił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podziękował też "wszystkim wodociągowcom w Polsce za maszyny, które służą do tego, żeby ozonować ścieki. "One są wypożyczone z wodociągów w Jaworznie, Zabrzu, Gliwicach, Opocznie i Tczewie" - powiedział Trzaskowski podczas sobotniej konferencji.

