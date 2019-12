"SE": Jarosława Kaczyńskiego czeka druga operacja

Jarosław Kaczyński przeszedł niedawno operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Jak podaje "Super Express", teraz prezesa PiS czeka kolejny zabieg.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Maciej Witkowski /Reporter

Po tym, jak prezes PiS przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, czeka go druga operacja, tym razem drugiego kolana. Jak ustalił "Super Express", kolejny zabieg ma odbyć się po majowych wyborach prezydenckich.



Reklama

Jarosław Kaczyński wyszedł już ze szpitala w Otwocku. Tylko w ten weekend odwiedzili go m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz kuzyn szefa PiS, Jan Maria Tomaszewski.

O swoich operacjach Jarosław Kaczyński opowiadał wcześniej w "Super Expressie". "Muszę, niestety, to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie" - opowiadał.

Prezes będzie się teraz poruszał o dwóch kulach. "(...) Co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować. Ale jak z biegiem czasu zacznę chodzić o jednej kuli, to będzie mi łatwiej się już poruszać" - mówił gazecie Kaczyński.

Więcej w "Super Expressie".