"SE": Kornel Morawiecki radzi synowi ws. sporu wokół sądownictwa

Kornel Morawiecki odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" do kryzysu wokół reformy Sądu Najwyższego. Jego zdaniem, premier powinien spróbować dogadać się z sędziami i opozycją.

Zdjęcie Mateusz i Kornel Morawieccy /Jacek Domiński /Reporter

Kryzys wokół Sądu Najwyższego trwa. W gorącą dyskusję włączył się ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, lider koła poselskiego Wolni i Solidarni, Kornel Morawiecki.

Reklama

W rozmowie z "SE" marszałek senior zasugerował premierowi dialog. "Wydaje mi się, że jeszcze raz syn powinien usiąść do stołu i porozmawiać z sędziami i opozycją" - powiedział.

Zaapelował także do pierwszej prezes SN o to, by "nie stawiała sprawy na ostrzu noża".

"Jedyna drogą jest szukanie kompromisu. Obie strony powinny się do tego przyłożyć i rozwiązanie znaleźć idąc na ustępstwa" - powiedział w rozmowie z dziennikiem Kornel Morawiecki.

Więcej w "Super Expressie".