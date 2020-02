"SE": Rajskie życie kelnera, który podsłuchiwał polityków

Konrad L., jeden z kelnerów skazany w śledztwie dotyczącym afery podsłuchowej, zamieszkał na Malediwach, gdzie pracuje jako somelier - donosi "Super Express".

Zdjęcie Malediwy /123RF/PICSEL

Konrad L., który podsłuchiwał polityków w restauracji Sowa i Przyjaciele, został skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywnę.

Po aferze wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie został somelierem w modnej restauracji. Teraz jednak, jak ustalił "SE". pracuje jako doradca w zakresie win na jednej z wysp, należącej do Malediwów.



"To istny raj dla bogaczy. Za jedną noc w hotelu, w którym pracę znalazł L., trzeba zapłacić od 11 tys. do nawet ponad 100 tys. zł" - podaje gazeta.



