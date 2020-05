Sędzia Aleksander Stępkowski poinformował we wtorek (26 maja), że został mianowany przez I prezes SN Małgorzatę Manowską na nowego rzecznika prasowego Sądu Najwyższego.

Zdjęcie Sędzia Aleksander Stępkowski /Lukasz Szelag /Reporter

"I prezes SN Małgorzata Manowska podjęła już dziś pierwsze decyzje i taką chyba rzeczywiście pierwszą decyzją było mianowanie rzecznika SN. Zostałem zaszczycony tą nominacją, tak więc jestem od dziś do państwa dyspozycji" - poinformował dziennikarzy sędzia Aleksander Stępkowski.

Przypomnijmy, Stępkowski zastąpił Kamila Zaradkiewicza na stanowisku pełniącego obowiązki I prezesa SN i doprowadził do wyłonienia w głosowaniu pięciu kandydatów na nowego prezesa sądu.





"Długa rozmowa" nowej prezes z prezesami izb

We wtorek przed południem sędzia Manowska odebrała od prezydenta Andrzeja Dudy powołanie na urząd I prezes SN. Po odebraniu powołania powiedziała dziennikarzom zebranym w holu SN, że dołoży wszelkich starań, aby sąd ten, "jak dotychczas jest, był symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej". Przekazała wtedy też, że udaje się na spotkanie z prezesami wszystkich izb SN.

Po południu we wtorek, po spotkaniu, sędzia Stępkowski powiedział, że "to była bardzo długa rozmowa, bardzo potrzebna rozmowa i bardzo dobra rozmowa". "To była rozmowa również o palących problemach i była to rozmowa konstruktywna. Byłem zbudowany tym, że prezesi Izby Cywilnej i Izby Pracy mówili z satysfakcją, że udało nam się o tych wszystkich problemach dobrze porozmawiać, że wiele rzeczy nas łączy, nawet chyba nie myśleli, że łączy nas tak wiele" - zaznaczył.

"To wróży bardzo dobrze współpracy wewnątrz sądu. Wszyscy sędziowie, prezesi zadeklarowali, że są gotowi do owocnej i intensywnej współpracy z I prezes" - podkreślił Stępkowski. Dodał, że "rozpoczęto etap refleksji nad tym co jest potrzebne, aby (...) SN mógł funkcjonować jako jeden niepodzielny, spójny sąd wypełniający jak najlepiej zadania wynikające z konstytucji".

Manowska następczynią Gersdorf

Prezydent zdecydował o powołaniu sędzi Manowskiej na sześcioletnią kadencję I prezesa SN w poniedziałek, 25 maja. Wybór nowego I prezesa SN konieczny był z uwagi na zakończenie z końcem kwietnia kadencji Małgorzaty Gersdorf.

Małgorzata Manowska sędzią SN jest od października 2018 r., orzeka w Izbie Cywilnej. Wcześniej przez kilkanaście lat była sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W 2007 r. przez kilka miesięcy pełniła funkcję wiceministra w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Od stycznia 2016 r. kierowała też krakowską Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury - stanowiska tego zrzekła się w poniedziałek.