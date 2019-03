Sędzia Dudzicz o odroczeniu ogłoszenia wyroku TK ws. KRS

- Przyczyną odroczenia przez TK ogłoszenia wyroku ws. przepisów o KRS było niezawiadomienie jednego z uczestników postępowania - powiedział w czwartek członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz. Jego zdaniem chodzi prawdopodobnie o zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjęcie Sędzia Jarosław Dudzicz /Jan Bielecki /East News

W czwartek Trybunał Konstytucyjny odroczył do 25 marca ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwotnie TK miał ogłosić ten wyrok w czwartek. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły KRS i - niedawno - grupa senatorów PiS.

Reklama

Natomiast we wtorek do TK wpłynęło pismo RPO. Rzecznik podniósł w nim, że orzeczenie Trybunału może być nieważne, gdyż datę ogłoszenia wyroku wyznaczono przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie udziału i stanowiska przez Rzecznika w tej sprawie.

Obecny w czwartek w TK zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz, odnosząc się do odroczenia sprawy, oświadczył dziennikarzom, że Rada przyjmuje tę decyzję do wiadomości i czeka na ostateczne orzeczenie 25 marca.

"Przyczyną odroczenia, jak podała pani prezes, było bodajże niezawiadomienie jednego z uczestników postępowania i prawdopodobnie chodzi o kontrowersję, jaką podnosił RPO, że o drugim wniosku do TK złożonym przez senatorów został zawiadomiony zbyt późno i nie miał tych 30 dni na złożenie pisemnego stanowiska" - podkreślił sędzia Dudzicz.

Jak dodał, wniosek złożony w tej sprawie do TK przez senatorów "to właściwie przyłączenie się do sprawy, jaka została zainicjowana przez KRS". "Także Rzecznik w sumie miał i tak wystarczająco dużo czasu, aby przystąpić do pierwotnej sprawy, do której dołączono sprawę Senatu" - ocenił sędzia Dudzicz.