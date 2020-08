Konrad Wytrykowski, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wywołał zamieszanie na Twitterze, atakując sędziego Michała Lewoca przy pomocy informacji na temat jego rodziny.

Zdjęcie Sędzia Konrad Wytrykowski /Tomasz Holod/Polska Press /East News

Zaczęło się od tęczy. Sędzia Michał Lewoc opublikował zdjęcie tego zjawiska, opatrując je opisem: "Tęcza nie obraża", co nawiązywało do sporu o prawa osób LGBT.

Na ten wpis zareagował Konrad Wytrykowski. "Michale, czy prawdą jest że zażądałeś od własnego syna czynszu za mieszkanie w Twoim lokalu we Wrocławiu?" - napisał sędzia Izby Dyscyplinarnej.

"To nie mój lokal Konradzie, jaskółka źle Cię poinformowała. Na drugi raz radzę zasięgać informacji z bardziej sprawdzonego źródła" - odparł sędzia Lewoc.

Sędzia Wytrykowski nie dał za wygraną: "Wiem, Twojej Cioci. Zażądałeś 1 tysiąc PLN miesięcznie czy nie?".

W odpowiedzi sędzia Lewoc poinformował: "Moja Ukochana Ciocia właśnie ma nawrót choroby nowotworowej. Dzisiaj kolejna wizyta w szpitalu. Dzięki, że pytasz. Ciocia ustaliła wysokość czynszu, akurat na leki. 1000 zł na pół (tam para będzie mieszkać) to 500, 1/3 alimentów + ode mnie 10.000 na remont. Pewnie nie wiedziałeś".

"Uważam to za chamstwo z Twojej strony wywalać na tt tak prywatne sprawy. Kto Ciebie w ogóle do tego upoważnił?" - dodał sędzia Lewoc.

"Wybacz. Po prostu poczułem, że takie chamstwo ze strony kogoś tak zaangażowanego w obronę praworządności wymaga nagłośnienia. Wystarczy być porządnym" - odparł sędzia Wytrykowski.

Konrad Wytrykowski został powołany do nowo powstałej Izby Dyscyplinarnej SN w 2018 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej Zbigniew Ziobro powołał go na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Zdjęcie Wymiana zdań na Twitterze / Twitter

Zdjęcie Ciąg dalszy konwersacji / Twitter