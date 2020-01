Sędzia Juszczyszyn ma przyjechać do Sejmu. Witek zabrała głos

"Jeśli sędzia Paweł Juszczyszyn przyjedzie do Sejmu, uzyska te dane, które zgodnie z prawem może z Kancelarii Sejmu otrzymać" - zapowiedziała w poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Zdjęcie Elżbieta Witek / Adam Jastrzebowski /Reporter

Juszczyszyn we wtorek o godz. 9 w Kancelarii Sejmu ma się zapoznać z listami poparcia do KRS w nowym składzie.

Kancelaria Sejmu już zapowiedziała, że udostępni mu tylko obywatelskie listy. Juszczyszyn domaga się - pod groźbą grzywny - także list poparcia składanych przez sędziów.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski wydał zarządzenie o wystawieniu sędziemu Juszczyszynowi delegacji podróży służbowej do Warszawy - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Na delegację Juszczyszyna nie zgodził się wcześniej prezes tego sądu Maciej Nawacki, członek KRS.

Wszystko gotowe

Marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała w poniedziałek, że Kancelaria Sejmu jest przygotowana, by udostępnić wszystko co jest zgodne z prawem. "Jeśli sędzia Juszczyszyn przyjedzie - bo słyszymy, że jakieś komplikacje są - to my jesteśmy przygotowani na to, by udostępnić wszystko, co jest zgodne z prawem. Jak państwo pamiętacie, stroną nie jestem ja, tylko Kancelaria Sejmu. Zatem Kancelaria Sejmu kilkukrotnie publikowała oświadczenia, i te oświadczenia nadal są aktualne" - zaznaczyła Witek.

Zwróciła też uwagę, że "sprawa jest po pierwsze w Trybunale Konstytucyjnym, po drugie - mamy zarządzenie, które jest wydane przez szefa UODO".

Na uwagę, że to różne sytuacje, bo zarządzenie szefa UODO dotyczy upubliczniania podpisów, a nie okazanie ich w kancelarii tajnej sędziemu, Witek powiedziała, że jeśli sędzia Juszczyszyn przyjedzie, "otrzyma wszystko, co może dostać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". "Kancelaria Sejmu się od tego nie uchyla" - podkreśliła.

Pytana, czy szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przyjdzie na wezwanie sądu w Olsztynie, Witek powiedziała, że najpierw przyjmie ona sędziego Juszczyszyna. "Potem zobaczymy. Jeśli nie będzie miała żadnych obowiązków nadzwyczajnych, to się do sądu w Olsztynie uda, jeśli będzie miała takie obowiązki, pojedzie jej pełnomocnik" - mówiła marszałek Sejmu. "To częsta praktyka, zgodna z prawem" - dodała.

Dane 3124 obywateli

Kancelaria Sejmu jesienią odmówiła Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nadesłania list poparcia do KRS, argumentując, że administruje w tej sprawie danymi osobowymi 3124 obywateli i jest zobowiązana do ochrony tych danych. Podniosła też, że dane są zgromadzone na papierze gazetowym i ich przesłanie do sądu w Olsztynie lub nawet kopiowanie groziłoby uszkodzeniem tych dokumentów.

W związku z wnioskiem o udostępnienie list poparcia do KRS w nowym składzie Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło sędziemu Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego (kończy jednak sprawy, które mu wcześniej przydzielono), a prezes jego macierzystego Sądu Rejonowego w Olsztynie na miesiąc zawiesił go w orzekaniu.

Na piątek sędzia Juszczyszyn wezwał na przesłuchanie w sądzie w Olsztynie szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską.