Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie na wysłuchanie przed TSUE

Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie do Luksemburga na wysłuchanie przed TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej - informuje w piątek TOK FM.

Wysłuchanie przed TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej odbędzie się w poniedziałek. Trybunał ma zająć się wnioskiem KE o tymczasowe zawieszenie działalności izby jako organu, który działa niezgodnie z prawem.

Sędzia złożył wniosek do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o wznowienie postępowania, w ramach którego został zawieszony.

Jak informuje TOK FM, Juszczyszyn złożył też w SN powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego dwóch członków Izby Dyscyplinarnej (Adam Tomczyński i Ryszard Witkowski).



"Mogę powiedzieć, że zespół obrońców pana sędziego pracuje nad tym, by każdą ścieżkę prawną wykorzystać, by pan sędzia mógł realizować swoje obowiązki wobec społeczeństwa i wobec państwa polskiego i by mógł orzekać" - mówi jeden z jego pełnomocników, adwokat Mikołaj Pietrzak.

Sędzia Paweł Juszczyszyn z olsztyńskiego sądu rejonowego, który jako sędzia delegowany orzekał także w SO, został zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Ma ono związek z rozstrzygnięciem, które Juszczyszyn podjął rozpatrując w listopadzie ub.r. apelację w sprawie cywilnej. Olsztyński sędzia uznał wtedy za konieczne zbadanie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu Juszczyszyn nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Skutkowało to decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu sędziego od orzekania na miesiąc, zaś Izba Dyscyplinarna SN orzekła następnie o zawieszeniu Juszczyszyna.