Pod koniec 2019 roku sędzia rejonowy Przemysław Wypych został wicedyrektorem w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - informuje Onet. Jak czytamy, otrzymał takie stanowisko choć ma na swoim koncie karę dyscyplinarną.

Sędzia Wypych pod koniec 2019 roku został zastępcą Dariusza Pawłyszcze z Krakowa w Departamencie Kadr MS. Ten z kolei, jak podaje Onet, jest partnerem, zasiadającej obecnie w KRS, nowej prezes krakowskiego Sądu Okręgowego Dagmary Pawełczyk-Woickiej, prywatnie - szkolnej koleżanki Zbigniewa Ziobry.



Wcześniej - pomimo negatywnej oceny kolegium krakowskiego SO - decyzją MS został do niego oddelegowany i dodatkowo - decyzją Pawełczyk-Woickiej - zaczął sprawować funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, w miejsce krytykującego premiera sędziego Dariusza Mazura.



Funkcję otrzymał choć, jak podaje Onet, powołując się na słowa wiceprezes SO w Krakowie Katarzyna Wysokińska-Walenciak, w jego aktach nie ma zaświadczeń o szkoleniach związanych z "obrotem międzynarodowym w sprawach karnych". Jednak, jak napisała Onetowi wiceprezes SO, sędzia Wypych "kilkukrotnie uczestniczył w spotkaniach z delegacjami Sądów zagranicznych, w trakcie których omawiane były m.in. zasady dot. kierowania wniosków o udzielenie pomocy prawnej za granicą".

Wszystkie stanowiska sędzia Wypych otrzymał pomimo posiadania na swoim koncie kary dyscyplinarnej.

Jak dowiedział się Onet w Ministerstwie Sprawiedliwości, ta kwestia została "rozwiązana", a Wypych "poniósł konsekwencje za formalne uchybienia w pracy sędziego".